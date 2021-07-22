Олег Газманов отметит 70-летие концертом на родине

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Народный артист России Олег Газманов в четверг отметит 70-летие. Праздничный вечер он проведет на сцене в родной Калининградской области. Об этом он рассказал ТАСС.

Артист представит программу "7:0 в мою пользу" на сцене "Янтарь-холла" в Светлогорске. С юбиляром выступит его сын Родион.

"Два года назад я решил не праздновать день рождения, как обычно, за столом в Москве, а пригласить друзей и встретить его на сцене. На своей родине. Был прекрасный концерт, я себя чувствовал очень счастливым, - поделился Газманов. - Я и в этот раз решил свой юбилей встретить на сцене".

К круглой дате Газманов отправился в большой гастрольный тур, а также готовит новый альбом. Празднику посвящен ряд творческих вечеров и телешоу с участием коллег артиста. В четверг Первый канал покажет фильм-интервью с юбиляром, членами его семьи, а также Филиппом Киркоровым, Кристиной Орбакайте, Михаилом Боярским, Аллой Духовой, Валерием Сюткиным и Григорий Лепсом. Большой концерт в Москве запланирован 30 октября в "Крокус Сити Холле".

Накануне юбилея в интервью ТАСС Газманов признался, что думает о завершении карьеры. "Я думаю о том, чтобы объявить о завершении музыкальной карьеры. Возможно, этот тур будет последним", - сказал он, подчеркнув, что, если и сделает соответствующее заявление, то точно не для привлечения публики на свои концерты. "С этим у меня и так все в порядке", - подчеркнул музыкант.

Из инженеров в музыканты

Олег Газманов родился в городе Гусеве Калининградской области и мог стать инженером: он окончил Калининградское высшее инженерное морское училище, занимался наукой и ходил на судах в море. Но решил посвятить жизнь музыке - второе образование будущий народный артист России получил в Калининградском музыкальном училище.

Творческую деятельность Газманов начал в группе "Атлантик", работал в коллективах "Синяя птица", "Визит", "Галактика". Популярность пришла к нему в 1987 году с песней "Люси", которую он исполнил с сыном Родионом. После этого автор-исполнитель создал группу "Эскадрон", с которой выступает по сей день.

Песни Газманова поют многие звезды отечественной эстрады, в числе которых - Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Дмитрий Маликов, София Ротару.