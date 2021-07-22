Матвиенко поздравила Олега Газманова с 70-летием

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Творчество народного артиста России Олега Газманова стало особым явлением в отечественной культуре, его песни не оставляют никого равнодушными. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко написала в поздравительной телеграмме по случаю 70-летия певца и композитора.

"Вы принадлежите к замечательной плеяде деятелей искусства, творчество которых стало особым явлением в отечественной культуре. Блистательный и самобытный певец, композитор, обладающий неповторимым исполнительским мастерством и яркой сценической индивидуальностью, вы многие годы радуете поклонников своего таланта. Ваши песни никого не оставляют равнодушными", - отметила спикер Совфеда.

По ее словам, песни Газманова объединяют людей разных поколений, взглядов и музыкальных предпочтений. "Профессионализм, преданность избранному делу, большое личное обаяние по праву снискали вам зрительское и общественное признание. Ваши достижения - результат упорного труда, целеустремленности, внимательного и искреннего отношения к аудитории", - добавила Матвиенко.

Она пожелала Газманову дальнейшего вдохновения, успехов, неиссякаемой энергии, здоровья и благополучия.

Олег Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве (Калининградская область). Является автором и исполнителем многих популярных песен, в числе которых - "Эскадрон", "Морячка", "Есаул", "Бродяга", "Свежий ветер", "Офицеры", "Сделан в СССР", "Мои ясные дни". Газманов - член Союза писателей Москвы, член общественного совета при Министерстве обороны РФ, совета по культуре при Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. В 2018 году Газманов был доверенным лицом кандидата на пост президента России Владимира Путина. Имеет звание народного артиста РФ (2001), награжден орденами Почета (2006), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012), Дружбы (2018).