"Всегда говорите правду — нет ничего смешнее". Юмор и реализм в пьесах Бернарда Шоу

Бернард Шоу, наверное, второй по известности и прославленности среди англоязычных драматургов. Он родился в семье певицы и простого торговца зерном, у родителей Шоу не было денег на образование сына, поэтому ему пришлось с 15 лет устроиться клерком в местную контору по продаже недвижимости. Работу эту он ненавидел, но потом признавался, что она многому его научила, например красиво и аккуратно писать. Это умение пригодится ему, когда Шоу начнет свою творческую карьеру, ведь иногда наборщикам печатного текста с трудом удается разобрать почерк автора.

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А еще впечатления от этого периода станут основой для пьесы "Дома вдовца". Дело в том, что одной из обязанностей Шоу был сбор квартплаты с обитателей дублинских трущоб. В центре сюжета пьесы как раз история о владельце трущоб Сарториусе, которые наживается на бедности и горе нижних слоев населения. "В игом мешке каждый пенни облит слезами; на него бы хлеба купить ребенку, потому что ребенок плачет от голода, — а тут я прихожу и вырываю последний грош у них из глотки", — рассказывает работающий на Сарториуса сборщик квартирной платы Ликчиз. Эта одна из первых работ Шоу вошла в цикл "Неприятные пьесы", которые будут опубликованы в 1898 году. В 20 лет он переезжает в Лондон, где начинает посещать музеи, библиотеки, изучать искусство и погружается в столичную жизнь. Там же у него происходит и первая публикация в местной газете, но до славы и известности будущему писателю еще далеко. Шоу все свое время посвящал самообразованию, и вскоре он смог вести колонку как театральный критик, именно с этой стороны он и приобрел свою первую популярность. Кроме чтения и критики у Шоу есть другое необычное увлечение — бокс. Точнее, наверное, это совершенно обыденно для писателей, ведь боксировать любили и лорд Байрон, и Джек Лондон. В свободное время Шоу с удовольствием участвовал в состязаниях в среднем весе, ну и это, конечно, нашло отражение в его творчестве. Так, например, герой первого напечатанного романа Шоу — "Профессия Кэшела Байрона" — школьник, эмигрировавший в Австралию, занимается боями за деньги. Правда, вскоре он влюбляется в умную и богатую женщину, ну а позже и вовсе становится депутатом в парламенте, и пара окунется в зажиточный буржуазный мир, где нет места своевольной, темпераментной и свободной жизни уличных боев.

"Профессия Кэшела Байрона", вероятно, не самая удачная и не самая популярная работа Шоу, но с нее, можно сказать, все началось. Когда писатель привлек внимание своими критическими статьями (он писал уже не только про театр, но и про литературу и даже про музыку), аудитория заинтересовалась и другими текстами автора. Этот роман писатель смог напечатать лишь спустя четыре года после того, как закончил текст. В 1896 году вышла пьеса "Ученик дьявола", которая как раз и утвердила положение Шоу как драматурга. Идею сюжета этой пьесы драматург вынашивал уже давно, ему хотелось отразить свое ироничное отношение к пуританам, а еще — поиграть со сценическими приемами театра Адельфи (который находится в западной части Лондона, там свою первую пьесу, кстати, представил Оскар Уайльд). Тут есть и чтение завещания, и самопожертвование, казнь, и спасение в последнюю минуту. Но все герои у Шоу (а следом и сюжетные повороты) будто переворачиваются с ног на голову: например, в качестве персонажа, который должен у зрителей вызывать сочувствие, он вводит набожную пуританку, а злодеем тут предстает ироничный Ричард, который насмехается на верованием своей семьи, но именно он в конце оказывается способен на безвозмездное благородство. Эта работа стоит рядом с другим ярким текстом Шоу — "Цезарь и Клеопатра" — в цикле "Пьесы для пуритан". В 1903 году сам автор говорил, что она, несомненно, станет классикой, и не ошибся. Многие исследователи сходятся во мнении, что именно с "Цезаря" в литературе появилось новое историческое направление, где к событиям относятся здраво, но с юмором, не превращая все в неприкасаемый абсолют.

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Шоу вообще все время приглашал свою публику подумать, поразмышлять, его работы не сводятся к однозначным ответам, а порой у каких-то проблем и вовсе нет правильных решений. Он стал трансформировать театр, предлагая новые темы — философские, политические, социальные. При этом он говорил о них легко, смешно, иронично, что, конечно, нисколько не уменьшает серьезность вопросов. Но Шоу не был бы так популярен во всем мире, говори он только о важных темах, которые будут актуальны всегда. Свое место в истории литературы он завоевал и удивительным языком, и харизмой, которая отразилась в его героях. Писатель и в жизни за словом в карман не лез и мог из любой ситуации выкрутиться остроумным высказыванием. Одна из самых известных историй связана с вегетарианством (Шоу полностью отказался от мяса). Когда ему было 70 лет, кто-то из собеседников спросил, как чувствует себя писатель, на что он ответил: "Прекрасно, только мне докучают врачи, утверждая, что я умру, если не буду есть мясо". Этот же вопрос Шоу задали, когда ему было уже 90 лет, и он ответил: "Прекрасно, больше меня никто не беспокоит: те врачи, которые говорили, что я не смогу прожить без мяса, уже умерли". Одна из самых знаменитых и любимых в мире работ Шоу — это пьеса "Пигмалион". В центре сюжета — девушка Элиза Дулиттл, цветочница, которая оказывается в вихре аристократической жизни. По стечению обстоятельств профессор, специалист по фонетике Генри Хиггинс начинает обучать ее манерам, красиво говорить — в общем, как надо вести себя в обществе. Спустя какое-то время девушка становится настоящим произведением искусства, как утверждают окружающие, которые видят ее со стороны, а сама она переживает сложный внутренний кризис, но, увы, никому нет дела до чужой души. "Пигмалион" Шоу вынашивал с 1897 года, а написал в 1912-м. К тому моменту он уже прославился другими своими работами, а в новой пьесе ему хотелось отразить свое увлечение фонетикой и свое отношение к разным говорам одного народа. Шоу говорил, что в мире есть ужасная несправедливость, что акценты и произношения разделяют людей на разные социальные классы — и это неправильно. В своей пьесе Шоу рисует нам образ представителей низшего сословия — Cockney, и намеренно путает слова, делает неправильный порядок в предложении, Элиза и ее отец в общении используют более простые слова, а представители аристократии могут неожиданно заговорить на французском или латыни. Как бы там ни было, пьеса имела оглушительный успех, ее показали более сотни раз по всему Лондону, а что более важно — "Пигмалион" принес Шоу "Оскара" за лучший сценарий в 1938 году. Кроме того, пьеса стала основой для знаменитого мюзикла "Моя прекрасная леди" композитора Фредерика Лоу.

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