В Петербурге пройдет международный этнический фестиваль "Музыки мира"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Шестой международный этнический фестиваль "Музыки мира пройдет в Петербурге 14-15 августа при участии 14 коллективов из России и Казахстана. Этому событию была посвящена в понедельник пресс-конференция в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

Организатором праздника выступил Музей театрального музыкального искусства, одним из филиалов которого является Музей музыки в Шереметевском дворце. В нем расположена Коллекция музыкальных инструментов из трех тысяч единиц, в том числе большое собрание этнических инструментов.

"Организуя фестиваль, мы в первую очередь думали рассказать самой широкой публике о богатейшей коллекции музыкальных инструментов нашего музея, но очень быстро эта идея переросла в миссию поддержки и популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и наших ближайших соседей. Мы с большой радостью делаем это дело. И теперь уже проводим конкурс, отбирая участников фестиваля", - сказала на пресс-конференции заместитель директора музея, художественный руководитель фестиваля Ирина Ярославцева.

Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Среди участников фестиваля - группа Namgar во главе с мастерицей бурятского традиционного вокала Намгар Лхасарановой (Москва); казахский этно-коллектив HasSak (Алматы), который 2019 году получил Гран-при всемирного этно-конкурса World Music Vision в Саудовской Аравии, и мантра-группа Go Kirtan (Москва). Впервые на фестиваль приедет этно-шоу Otyken (Красноярск), посвященное наследию одного из малых народов Сибири - чулымцев. В число участников вошли также татарская инди-поп группа Juna (Казань) и представители петербургского этно-джаза Settlers, которые представят дебютный альбом "У заветного столба".

Фестиваль будет проходить на двух площадках - в Шереметевском дворце и в ТЮЗе имени Александра Брянцева со свободным посещением зрителей и с прямой трансляцией в социальной сети "ВКонтакте".