Участие в гала-шоу к юбилею Нижнего Новгорода примут более 500 артистов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Более 500 артистов примут участие в гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода, основной костяк составят нижегородцы, сообщил в интервью ТАСС режиссер шоу Илья Авербух.

Авербух: шоу к 800-летию Нижнего Новгорода — это такие же инвестиции, как в Сочи и Казань

"В общей сложности более 500 человек участвует в шоу, если взять всех артистов. Все должны отработать полтора часа как единое целое", - сказал он.

Вечер откроет выступление нижегородского трио - художественных гимнасток сестер Авериных и лауреата премии "Грэмми" Даниила Трифонова. Большая часть действия шоу будет сопровождаться симфоническим оркестром, дирижером которого выступит почетный нижегородец, лауреат премии "Грэмми" Максим Емельянычев.

"У нас, например, есть блок "Вдохновение", где мы рассказываем, что здесь пел Шаляпин, рассказываем о наследии Максима Горького, о созвездии других писателей. В этом блоке текст произведения Максима Горького "Дети солнца" читает замечательная актриса и нижегородка Ирина Пегова", - добавил Авербух.

Празднование юбилея Нижнего Новгорода пройдет на девяти ключевых площадках, хедлайнером каждой станет знаменитый российский артист. Так, например, в Нижегородском районе на площади Минина им будет Баста (Василий Вакуленко), на стадионе "Труд" в Сормовском районе выступит хип-хоп-исполнитель Feduk (Федор Инсаров), на площади Киселева в Автозаводском районе - рэпер L'One (Леван Горозия), а на Советской площади в Советском районе зрители услышат композиции группы Uma2rman. Главное шоу состоится на Нижне-Волжской набережной.

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. По предположениям историков, город основали в августе 1221 года. В событийную программу празднования вошло более 150 мероприятий. В нее включили в том числе события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа.