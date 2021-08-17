Продажи книг об Афганистане писателя Хоссейни выросли в России в три раза

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Пик продаж книг об Афганистане американского писателя афганского происхождения Халеда Хоссейни пришелся на 16 августа, на следующий день после захвата участниками радикального движения "Талибана" (запрещено в России) власти в этой стране, сообщили ТАСС в компании "ЛитРес".

"Пик продаж книг Хоссейни при этом пришелся на 16 августа, когда было продано в два раза больше книг писателя, чем днем ранее, и в четыре раза больше, чем в любой из дней на предыдущей неделе", - говорится в сообщении.

Рост интереса к книгам популярного американского писателя афганского происхождения Халеда Хоссейни был зафиксирован с 14 по 16 августа на фоне событий в Афганистане. Продажи в среднем выросли в три раза.

Хоссейни родился в 1965 году в Кабуле, в семье афганского дипломата. В 1980-м его семья получила право на политическое убежище в Соединенных Штатах. Действие его романов разворачиваются на фоне трагических событий, происходящих в Афганистане, в которых герои - обычные люди - становятся жертвами политических переворотов и войн.

15 августа МВД Афганистана августа сообщило, что формирования "Талибана" начали наступление на Кабул по всем направлениям. Вскоре талибы заявили, что установили контроль на всей территории государства. После того, как президент Афганистана покинул страну, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом.