В Калининграде откроется фестиваль короткометражного кино "Короче"

КАЛИНИНГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" откроется в пятницу криминальной комедией "БУМЕРанг" режиссера Петра Буслова. Конкурсную программу в этом году составили 36 картин, среди них проекты, в которых снялись известные актеры Кирилл Кяро, Максим Виторган, Аглая Тарасова и другие. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

Фестиваль "Короче" пройдет в Калининграде в очном формате. "Программа получилась очень разнообразной, и очень много премьер, снятых специально для "Короче". Благодаря тому, что в этом году мы впервые увеличили хронометраж, в программе появились несколько работ, которые раньше не могли попасть к нам в конкурс, отчего конкурс очень выиграл", - рассказал отборщик фестиваля Артем Рыжов, которого цитирует пресс-служба.

Впервые в конкурсной программе будут участвовать анимационные картины, которые смогут претендовать на отдельный приз, среди них фильмы "Песочница" классика отечественной анимации Гарри Бардина и "Вадим на прогулке" участника Берлинале Саши Свирского.

Кроме того, в программу вошли картины "Комната судьбы" Анастасии Шахватовой, "Мечты" Ирины Тумановой, "Последний гараж" Олега Афонина, "Пой" Сергея Швыдкого, "Часть меня" Анны Рыжковой и другие проекты. Зрителей ожидают короткометражки с участием известных российских актеров, в числе которых Андрей Мерзликин, Дарья Екамасова, Павел Табаков.

Оценивать работы предстоит профессиональному жюри: в его состав вошли режиссер Юрий Быков, актеры Максим Лагашкин, Марина Александрова, сценарист и режиссер Анастасия Пальчикова, анимационный режиссер Константин Бронзит и оператор Сергей Козлов. Председателем по традиции станет продюсер, глава студии "Профит" Игорь Толстунов. Кинематографисты выберут лучший фильм, сценарий, режиссера, оператора, анимационную картину, а также обладателя спецприза.

"Привет Тарантино" и питчинг дебютантов

Фильмом открытия фестиваля "Короче" станет в этом году криминальная комедия "БУМЕРанг" Петра Буслова, автора фильма "Бумер" (2003) и режиссера сериала "Домашний арест" (2018). По его словам, зрителей ожидает "сплав эмоций, ярких актерских работ и жанрового стоминутного драйва". "Здесь я не изменяю своему стилю, своим героям, которых создал за 20 лет, а как бы подшучиваю сам над собой и проверяю насмотренность зрителей. А также передаю приветы моим любимым режиссерам Квентину Тарантино, Мартину Макдонах, Джиму Джармушу, Гаю Ричи и братьям Коэн", - поделился он.

В центре сюжета оказывается владелец фармацевтического бизнеса, который привык все контролировать. Судьба преподносит ему сюрприз, приводящий к неожиданным последствиям. Роли в фильме исполнили Дмитрий Нагиев, Тимофей Трибунцев, Роман Мадянов, Светлана Устинова и другие артисты. В создании саундтрека к проекту принял участие лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, работавший с Бусловым на картине "Бумер".

Дебютанты короткометражного кино примут участие в питчинге с призовым фондом 1 миллион рублей. Он пройдет в рамках фестиваля "Короче" и Всероссийского молодежного кинофорума. Награду разделят победители в категории Short. No Limit для всех проектов и Short. Made in Kaliningrad для картин, которые планируется снимать в Калининградской области.

Организаторы также подготовили обширную внеконкурсную программу, которую покажут в кинотеатре "Заря" и в летнем кинотеатре в Центральном парке города. Фестиваль "Короче" пройдет при соблюдении всех требований Роспотребнадзора и организации тестирования участников. Задача смотра состоит в продвижении молодых авторов со всей страны. Он завершится 22 августа.