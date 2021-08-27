Более 1 тыс. музыкантов вошли в сводный оркестр фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. российских и иностранных музыкантов вошли в сводный оркестр, который выступит в финале Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в этом году. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ - главный военный дирижер, музыкальный руководитель Фестиваля генерал-майор Тимофей Маякин.

"Более 1 тыс. человек вместе с почетными караулами, в том числе иностранные музыканты", - сказал Маякин, отвечая на соответствующий вопрос.

Он рассказал, как один дирижер может управлять таким большим оркестром. "Со сводным оркестром мы выступаем только в финале. Музыкальный материал для этого готовится заранее. Мы рассылаем партитуры, оркестры репетируют и приезжают на фестиваль уже с выученным материалом. Моя задача - объединить это в единое целое", - сказал он.

По словам Маякина, дирижер встает на дирижерскую подставку, а руководители оркестров становятся его помощниками. "Каждый из них во время исполнения произведений находится перед своим оркестром, кто-то стоит с тамбурштоками, кто-то с дирижерскими палочками, в зависимости от музыкальных традиций страны, и они дублируют жесты дирижера, который руководит сводным оркестром. Одному человеку, конечно, невозможно управлять такой массой людей, но когда столько помощников, все реализуемо", - заключил он.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" откроется 27 августа на Красной площади в Москве и продлится до 5 сентября. Его участниками станут оркестры из России, Белоруссии, Греции, Катара и Мексики, а специальными гостями - певица Тамара Гвердцители, арт-группа "Хор Турецкого" и фронтмен групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн.

ТАСС выступает официальным информационным агентством фестиваля.