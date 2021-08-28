Организаторы не будут отменять фестиваль с участием лидера Rammstein в Тверской области

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Фестиваль с участием лидера музыкальной группы Rammstein Тилля Линдеманна в Тверской области, в гостиницу к которому накануне вечером пришли силовики, состоится, его отмена не планируется. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе фестиваля "Макларин за Родину".

"Мы готовимся к фестивалю в штатном режиме. Никаких отмен нет, фестиваль состоится, как и планировалось, в том числе с участием Тилля Линдеманна", - сообщила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в гостиницу к Линдеманну пришли сотрудники силовых структур в штатском, причина их визита пока не известна. Пресс-служба УМВД по Тверской области обещает прокомментировать ситуацию позже.

Солист Rammstein должен выступить на фестивале "Макларин за Родину" в Тверской области 29 августа. Организатором фестиваля является основатель холдинга "Афанасий" Максим Ларин. На своей странице в "ВКонтакте" он сообщил, что праздник с участием мировой звезды он устраивает в честь своего 50-летия, а также 45-летия холдинга. По его словам, изначально планировалось организовать вход на фестиваль по билетам и в брендированных майках с надписью "Макларин за Родину", но позже организаторы поменяли условия, сделав пропускной режим только по билетам и паспортам. "Скопление людей в одинаковых майках, брендированных "Макларин за Родину", может трактоваться, по мнению правоохранителей, как несанкционированный митинг", - уточнил Ларин.