До BTS и TikTok. Как Бейонсе придумала современные тренды еще в нулевые

Когда Бейонсе Ноулз было восемь лет, она участвовала в одном популярном шоу талантов, но проиграла. Для нее это был большой удар, ей казалось, что музыка и пение совершенно не то, чем ей следует заниматься. Хотя и очень хотелось. Но, как видите, она не остановилась, и это яркий пример того, как с ранних лет Бейонсе умела взять себя в руки и продемонстрировать удивительную по масштабам силу. Позже она стала солисткой культовой в 90-е группы Destiny’s Child, а потом начала и сольную карьеру.

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Сейчас певица замужем за одним из самых влиятельных и обеспеченных рэперов в мире Jay Z (Шоном Картером) и мать троих детей, одна из самых титулованных и популярных артистов современности. Бейонсе прошла путь от махровых поп-песен 90-х до качественного и стильного R&B, на который равняются многие исполнители сейчас. А в 2021 году она сделала для своей девятилетней дочери то, о чем мечтают многие зрелые музыканты: помогла ей завоевать первую статуэтку Grammy. Блу Айви Картер стала участницей масштабного маминого клипа Brown skin girl о красоте черных женщин. Бейонсе стала иконой музыки XXI века и во многом предугадала тренды, которыми сейчас заполнены соцсети. Вспоминаем четыре композиции, которые не только потрясли аудиторию, но и поразили даже самых искушенных критиков. Crazy in Love 2003 В июле 2002 года Бейонсе готовилась к выходу своего дебютного сольного альбома Dangerously in love. Она записала уже довольно много песен, но лейбл по каким-то причинам все время отодвигал релиз. Воспользовавшись свободным временем, певица решила записать еще несколько треков и начала искать новых продюсеров для материала. Так в какой-то момент в студии появился Рич Харрис, с похмелья и с духовым сэмплом из старенького трека Are You My Woman (Tell Me So) группы The Chi-Lites.

' YouTube / Beyoncé'

Бейонсе что-то зацепило в треке, но предложенный сэмпл казался ей старомодным. Харрис пытался убедить певицу в обратном — что именно эта изюминка поможет родиться новому хиту. В конце концов артистка сдалась, но с условием, что продюсер закончит трек в течение двух часов. Как показала история, ему это удалось, и получается, что одна из знаковых композиций нулевых была написана с похмелья. Также стремительно в треке появился и Jay Z, который буквально за десять минут написал свой куплет: влетел на студию в три часа ночи и исполнил его. Свой же текст для Crazy in Love Бейонсе написала с особым смыслом. Этот трек — один из первых, где она говорит от лица сильной женщины (что она продолжит делать в дальнейшем и делает до сих пор). Дело тут не в независимости, а как раз наоборот: главное — она не боится признаться ему и всему миру в своей любви. Именно с этой песни начался успех Бейонсе как сольной певицы. После выхода Crazy in Love журналисты сказали: "Теперь она может называть себя дивой". Вскоре она получит первые статуэтки Grammy благодаря этому треку, выступит на Супербоуле, позволит себе делать на концертах то, что недоступно всем остальным артистам, а на сайте ее официального фан-клуба зарегистрируется почти 20 тысяч человек. Crazy in Love определила нулевые, стала большим хитом в поп-музыке, который вдохновлял других артистов (типа Рианны). Single Ladies 2008 Задолго до того, как BTS захватили весь мир своими суперритмичными и четкими движениями, Бейонсе создала совершенно уникальный хит Single Ladies. Эта работа певицы не просто задала направление для поп-музыки на несколько лет вперед, но и предвосхитила множество социальных трендов. Например, вирусные ролики: зажигательный танец Бейонсе пыталась повторить вся планета (даже президент Обама как-то покрутил рукой на камеру). Single Ladies — судьбоносная работа в карьере певицы и ее ближайших соратников. В 2016 году Бейонсе прервала свое выступление, чтобы вызвать на сцену Джона Сильвера, молодого человека ее главной танцовщицы Эшли Эверетт, чем страшно ее шокировала. Парень оказался в центре внимания многотысячной толпы, в белом костюме, и конечно же, он встал на одно колено и сделал предложение своей любимой. Такой поступок отлично вписался в текст песни: "Если ты любишь ее, то надень на нее кольцо".

' YouTube / Beyoncé'

Вряд ли Бейонсе, работая над видео, не понимала, что создает новый культурный феномен, который навсегда оставит ее в истории музыки. Она только что закончила работать над клипом If I Were A Boy — практически мини-фильмом, где есть неожиданные сюжетные повороты, интриги, а вся история — это откровенная любовная баллада. Это видео до сих пор считают одной из самых удачных и талантливых среди всех работ Бейонсе: именно там она смогла полностью раскрыться как одаренная актриса. Но Single Ladies, конечно же, затмил эту работу, даже несмотря на то, что, казалось бы, и текст песни тут попроще, и видео тут без сюжета, нет и сложных, вычурных костюмов и декораций. На экране белое полотно, три девушки в черных боди, прически в стиле 60-х, каблуки, макияж — ничего удивительного. Единственное, что сразу привлекает внимание, — это механическая перчатка, которую певица носит на левой руке. Бейонсе хотела сохранить минимализм клипа, но ей нужно было что-то, что отражало бы силу и мощь, которая живет внутри женщин. Так и появилась эта титановая перчатка. Ключевым моментом стал танец. Над клипом работал режиссер Джейк Нава, один из главных клипмейкеров Англии. Для него было важно, чтобы каждая мельчайшая деталь встала на свое место. Обратите внимание, как артистки движутся по кругу света, как меняется освещение, как Нава работает с черным и белым или как девушки пробегают по невидимому пандусу, на пару секунд взлетая над полом. Его столь скрупулезная работа помогла высветить главную изюминку клипа — его хореографию.

' YouTube / Beyoncé'

Именно Нава придумал добавить немного джей-сеттинга — это студенческое танцевальное направление сейчас однозначно является мейнстримным. Возьмите любое танцевальное видео в TikTok или Instagram (типа того, что исполняют под Дуа Липу или Cardi B) — это все джей-сеттинг, ноги которого растут из черлидинга. Движения могут быть не очень сложными, но они все безумно энергичные, быстро меняются — из-за этого танцевальные связки и кажутся очень трудновыполнимыми, но залипательными. Так вот, Бейонсе вместе с режиссером и хореографом видео решила рискнуть и добавить немного джей-сеттинга. Так появилась та самая связка, которую пыталась станцевать вся Земля. И, кстати, даже сейчас, листая ленту, можно наткнуться на челленджи под эту композицию. Работа Single Ladies получила достаточно внимания не только от аудитории, но и от профессионалов и критиков: композиция получила три статуэтки Grammy, в том числе в номинации "Песня года", видео неоднократно становилось лучшим в разных премиях, ну и стартовал трек, конечно же, на первых строчках чартов в десятках стран. А сама Бейонсе, с ее отточенной хореографией и шикарным голосом, окончательно утвердилась в качестве одной из главных поп-певиц XXI века. Halo 2009 Слушая эту песню, вы можете найти много знакомых вещей, например перебор фортепиано и будто искусственные скрипки, определенную последовательность аккордов и специфические мелодические ходы. Все потому, что над композицией работал Райан Теддер, один из главных сонграйтеров и вокалист группы OneRepublic, автор хитов All The Right Things, Secrets и всепоглощающего трека нулевых Apologize. Вот почему и Halo вам кажется безумно знакомым и на что-то похожим.

' YouTube / Beyoncé'

Как и во многих других своих работах, Бейонсе тут уделяет много внимания визуалу. Она хотела сделать интимное и романтичное видео, где предстанет без макияжа, сложных хореографических связок — в общем, довольно простой и обычной девушкой. Так и получилось, вся история видео крутится вокруг счастливой влюбленной пары: они тискают щенка, вместе читают книги, умываются по утрам и засыпают вместе; ему нравится наблюдать за ее репетициями, а ей — учить его танцевать. Все видео пронизано ярким светом, словно это отсыл к самому названию: Halo — это нимб. И текст песни такой же светлый: "Куда бы я ни посмотрела, я утопаю в твоих объятиях. Милый, я вижу твой нимб. Знаешь, ты моя спасительная милость". Apeshit 2018 У Бейонсе вообще все в основном про любовь и силу. В 2018 году певица вместе со своим супругом рэпером Jay-Z выпустила ультимативный с этой точки зрения альбом Everything Is Love, где был трек Apeshit. И главное тут даже не музыка или текст, а видео, которое сопровождало релиз. А все потому, что одна из главных музыкальных пар планеты устроила свою собственную ночь в музее, и не абы где, а в Лувре.

' YouTube / Beyoncé'