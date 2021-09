До BTS и TikTok. Как Бейонсе придумала современные тренды еще в нулевые

Сейчас певица замужем за одним из самых влиятельных и обеспеченных рэперов в мире Jay Z (Шоном Картером) и мать троих детей, одна из самых титулованных и популярных артистов современности. Бейонсе прошла путь от махровых поп-песен 90-х до качественного и стильного R&B, на который равняются многие исполнители сейчас. А в 2021 году она сделала для своей девятилетней дочери то, о чем мечтают многие зрелые музыканты: помогла ей завоевать первую статуэтку Grammy. Блу Айви Картер стала участницей масштабного маминого клипа Brown skin girl о красоте черных женщин.

Бейонсе стала иконой музыки XXI века и во многом предугадала тренды, которыми сейчас заполнены соцсети. Вспоминаем четыре композиции, которые не только потрясли аудиторию, но и поразили даже самых искушенных критиков.

Crazy in Love

2003

В июле 2002 года Бейонсе готовилась к выходу своего дебютного сольного альбома Dangerously in love. Она записала уже довольно много песен, но лейбл по каким-то причинам все время отодвигал релиз. Воспользовавшись свободным временем, певица решила записать еще несколько треков и начала искать новых продюсеров для материала. Так в какой-то момент в студии появился Рич Харрис, с похмелья и с духовым сэмплом из старенького трека Are You My Woman (Tell Me So) группы The Chi-Lites.