Театр Романа Виктюка откроет юбилейный сезон спектаклем "Пир"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Театр Романа Виктюка спектаклем "Пир", первые показы которого прошли в июне 2021 года, откроет в четверг 25-й сезон, в новом сезоне труппа представит несколько мероприятий, посвященных 85-летию со дня рождения основателя театра Романа Виктюка (1936-2020 годы), сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"28 октября 2021 года исполняется 85 лет со дня рождения основателя театра, режиссера, народного артиста России и Украины Романа Григорьевича Виктюка и в этом же году - 25 лет созданному им театру. К этой дате театр представит блок мероприятий, объединенных общей темой: "О Мастере. 85 лет со дня рождения", - отметили в пресс-службе.

Так, 25 октября на Основной сцене театра состоится спектакль "P. S. Скок в постель" в постановке актера и режиссера Игоря Неведрова, а 26 октября планируется показ восстановленного спектакля "Нежность" с Сати Спиваковой. 27 октября зрители увидят проект "Спектакль будет объявлен особо", а 28 октября зрителей ждет культовый спектакль Виктюка "Служанки". Кроме того, будет представлен документальный фильм "Роман Виктюк. Архивы" Ирины Михайловой. Также к юбилейной дате в пространстве театра откроется выставка художника, архитектора выставочных пространств, сценографа Алексея Трегубова.

О других проектах и премьерах

В конце сентября, как сообщили в пресс-службе, будут подведены итоги драматургического конкурса финалов пьес Drama queen. По его итогам в театре представят перформанс инженерного театра АХЕ. В октябре театр продолжит интерактивный проект, начатый в прошлом сезоне, в рамках которого пройдет показ нескольких Zoom-спектаклей. Их участниками станут зарубежные театры, с которыми сотрудничал Виктюк. Уникальный проект "Без права переписки" театр представит 30 октября ко Дню памяти жертв политических репрессий совместно с московским музеем Истории ГУЛАГа.

Спектакль для семейного просмотра "Беглецы" по книге шведского писателя Ульфа Старка зрители увидят 27 и 28 ноября, это постановка Екатерины Корабельник, главную роль исполняет заслуженный артист РФ Олег Исаев. Впервые в театре Виктюка будет задействовано все пространство зрительного зала, который на время станет сценой.

Художественный руководитель театра Денис Азаров ставит спектакль "Мертвые души" по мотивам произведения Николая Гоголя. Его премьера запланирована на 25 и 26 декабря на Основной сцене. В марте ожидается еще одна премьера - постановка по пьесе Михаила Чевеги "Колхозница и рабочий" режиссера Никиты Бетехтина. Сами авторы определяют жанр спектакля как комикс. Проект-посвящение "Угнанные в Германию" театр представит 9 мая, главной темой станут судьбы людей, вывезенных во время Великой Отечественной войны для работ на территорию Германии.

В начале мая планируется премьера проекта "Москва. Москва. Москва. Прошлое, настоящее, будущее". Спектакль будет создан в рамках документальной лаборатории на основе текстов молодых драматургов, написанных специально для этого проекта. Площадкой для спектакля станет одна из новых локаций Москвы. Режиссеры проекта: Александр Созонов, Семен Серзин и Тадас Монтримас (Литва).

А в конце мая заслуженный артист РФ Дмитрий Бозин представит на Основной сцене театра премьеру спектакля "Царь-девица" по поэме-сказке Марины Цветаевой. Кроме того, в течение сезона планируются премьеры спектаклей малой формы: "Черная пурга" режиссера Дениса Азарова по пьесе Анастасии Букреевой, пластический спектакль "В ожидании Годо" Анны Закусовой и "#люблюнемогу" по пьесе Ольги Никифоровой, режиссер - Дмитрий Голубев.

Кроме того, более 15 спектаклей и экскурсий театра вошли в программу "Пушкинская карта" по популяризации культурных мероприятий среди молодежи, рассчитанную на молодых людей в возрасте 14-22 лет.