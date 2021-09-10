В России запустят график премьер отечественных релизов

ВЕНЕЦИЯ, 10 сентября. /ТАСС/. График премьер российского кино будет запущен на базе Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), он позволит сделать процесс планирования релизов более прозрачным. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко.

"Мы не включаемся в этот процесс [процесс распределения дат релизов], это договоренность продюсеров и дистрибьюторов с кинотеатральными сетями. Мы сейчас планируем запустить на базе ЕАИС график премьер, в котором все будет видно заранее. Это более прозрачная система планирования премьер", - отметила Максимченко.

По словам главы департамента, осенью в прокат выйдут фестивальные хиты, среди которых "Герда" Натальи Кудряшовой, "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, "Купе номер шесть" Юхо Куосманена, "Сто минут из жизни Ивана Денисовича" Глеба Панфилова, "Ничья" Лены Ланских. К концу года зрителям стоит ожидать выхода таких больших блокбастеров, как завершающая часть трилогии "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко и драма "Чемпион мира" Алексея Сидорова.

Максимченко также добавила, что главным запросом индустрии на данный момент является запрос на увеличение объемов поддержки кинопроизводства по линии Фонда кино и Минкультуры РФ.