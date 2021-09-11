Стрим-фестиваль "Рокштадт" к 40-летию Ленинградского рок-клуба открылся в Кронштадте

"Рокштадт" "обрел прописку" в парке "Остров фортов", а, значит, Кронштадт стал теперь хранителем не только военно-морских, но и музыкальных традиций Петербурга. И это безусловно укрепит его позиции в качестве новой точки притяжения на карте Северной столицы", - приводят слова вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского организаторы - АНО "Остров фортов".

В числе первых выступила группа "Сегодня Ночью", которая в этому году празднует свое 20-летие.

"Рокштадт" пройдет в гибридном формате с живыми концертами в музейно-историческом парке, онлайн-трансляцией на странице "Острова фортов" в "ВКонтакте", открытой студией и записью видеоподкаста. Хедлайнерами фестиваля являются "АукцЫон", Tequilajazzz и "Кирпичи". В онлайн-студии будут работать музыкальный критик Артемий Троицкий, документалист и обозреватель Борис Барабанов и русско-американский художник Дмитрий Стрижов. Ведущий фестиваля - лидер группы "АукцЫон" Олег Гаркуша.

По словам организаторов, проведение фестиваля направлено на расширение культурного потенциала Кронштадта, где в настоящее время ведется работа по формированию тематического туристско-рекреационного кластера. "Рокштадт" проходит при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Ленинградский рок-клуб был создан 7 марта 1981 года в Ленинграде и просуществовал до начала 1990-х годов. Советская общественная и концертная организация, на базе которой проводились концерты и фестивали, располагалась на улице Рубинштейна, 13. На площадке рок-клуба выступали музыкальные группы "Кино", "Пикник", "Мифы", "Алиса", "Телевизор", "Поп-механика", "Гражданская оборона", "Чайф", "ДДТ", "Зоопарк" и другие исполнители, песни которых вошли в золотой фонд русского рока.