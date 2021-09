Главную премию Венецианского кинофестиваля получил фильм "Событие"

Действие драмы "Событие" разворачивается в 1963 году, в центре сюжета оказывается молодая студентка. Блестящее будущее девушки оказывается под угрозой, когда она узнает о беременности: аборты в ее стране в это время были под запретом. Девушка пытается найти выход из сложившейся ситуации. Для Одри Диван картина "Событие" стала второй полнометражной работой.

В свою очередь "Серебряный лев Святого Марка" за лучшую режиссуру Венецианского кинофестиваля присудили Джейн Кэмпион за фильм "Власть пса" (The Power of the Dog). Драма основана на одноименном романе американского писателя Томаса Сэвиджа. Съемки фильма проходили на родине режиссера в Новой Зеландии в сотрудничестве с Netflix.

Паоло Соррентино удостоен Гран-при жюри за фильм "Рука бога" (È stata la mano di Dio). Автобиографическая лента о его детских годах в Неаполе и большой потере выйдет на Netflix. Исполнитель главной роли в фильме - Филиппо Скотти, сыгравший режиссера в подростковом возрасте, - удостоился премии имени Марчелло Мастроянни как лучший начинающий актер. Соррентино рассказал, что считает картину самой личной из всех своих работ.

Пенелопа Крус за роль в фильме "Параллельные матери" (Madres paralelas) Педро Альмодовара удостоена Кубка Вольпи как лучшая актриса. Исполнитель главной роли в филиппинской картине "На работе. Пропавшие 8" (On The Job: The Missing 8) Джон Арсилья получил Кубок Вольпи как лучший актер. Режиссером ленты о коррупции выступил Эрик Матти.

Спецприз жюри присужден итальянской картине "Дыра" (Il buco) режиссера Микеланджело Фраммартино. Актриса Мэгги Джилленхол, представившая свой режиссерский дебют - драму "Пропавшая дочь" (The Lost Daughter) по мотивам произведения писательницы Элены Ферранте, - получила приз за лучший сценарий.