Вышел новый трейлер фильма о принцессе Диане с Кристен Стюарт в главной роли

' NEON/YouTube'
Новый трелер фильма "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" (Spencer) появился на официальном YouTube-канале кинокомпании Neon в четверг.
В двухминутном ролике, помимо самой принцессы, появляются королева Елизаветта II, принц Чарльз, а также маленькие принцы Уильям и Гарри.
Фильм рассказывает о подготовке британской королевской семьи к рождественским праздникам в 1991 году на фоне слухов о разводе Дианы и Чарльза.
Главную роль в картине Пабло Ларраина сыграла Кристен Стюарт. В фильме также снялись Шон Харрис, Джек Фартинг, Эми Мэнсон, Салли Хокинс, Тимоти Сполл и другие.
Мировая премьера "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" состоялась на Венецианском кинофестивале 3 сентября. В России фильм должен выйти 4 ноября.