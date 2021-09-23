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Вышел новый трейлер фильма о принцессе Диане с Кристен Стюарт в главной роли

В российский прокат фильм "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" должен выйти 4 ноября
' NEON/YouTube'

Новый трелер фильма "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" (Spencer) появился на официальном YouTube-канале кинокомпании Neon в четверг.

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В двухминутном ролике, помимо самой принцессы, появляются королева Елизаветта II, принц Чарльз, а также маленькие принцы Уильям и Гарри.

Фильм рассказывает о подготовке британской королевской семьи к рождественским праздникам в 1991 году на фоне слухов о разводе Дианы и Чарльза.

Главную роль в картине Пабло Ларраина сыграла Кристен Стюарт. В фильме также снялись Шон Харрис, Джек Фартинг, Эми Мэнсон, Салли Хокинс, Тимоти Сполл и другие.

Мировая премьера "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" состоялась на Венецианском кинофестивале 3 сентября. В России фильм должен выйти 4 ноября.

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ВеликобританияДиана, принцесса Уэльская
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