Эксперты рассказали о творчестве Караваджо в преддверии 450-летия художника

РИМ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. 29 сентября исполняется 450 лет со дня рождения художника Микеланджело Меризи да Караваджо (1571-1610). За свою недлинную жизнь он успел оставить творческое наследие, определившее развитие искусства, не только живописи, на века.

Историк-искусствовед, один из ведущих исследователей изобразительного искусства XVII века Никола Спиноза убежден, что Караваджо значительно обогнал свое время и стал современным художником, более понятным потомкам, чем современникам.

Два Караваджо

"Один - тот, каким его видели современники. Караваджо был творцом, который шел против общей традиции живописи своего времени, поэтому его часто не понимали коллеги по цеху, но его принимала очень утонченная публика как среди религиозных деятелей, так и светской аристократии. Он был художником для избранных (из-за излишнего реализма в работах на библейские сюжеты церкви часто от них отказывались). Но все изменилось в ХХ веке, после войны на творчество Караваджо начали смотреть как на современный реализм. Его отголоски получили наибольшее распространение в итальянском кино неореалистов. Мотивы Караваджо есть у Де Сики, Висконти, Росселлини и даже Пазолини", - сказал эксперт в воскресенье в интервью корреспонденту ТАСС.

Караваджо был "открыт" на выставке 1953 года, организованной в Милане. Он оказался художником XVII века намного более близким современности, чем многие художники ХХ века. И потом наступает мода на Караваджо. "Первый этап - Караваджо, которого ценят избранные, второй этап - прочтение Караваджо в современном ключе, чье творчество повлияло на кино, и третья фаза - мода на Караваджо, когда рождается легенда вокруг его характера, бунтарства, жизни и смерти", - говорит Спиноза.

Реализм жизни

Караваджо приехал в Рим с севера. Он знал античную скульптуру, Микеланджело, творчество своих предшественников - венецианцев, Тициана, ломбардийскую школу. "Это художник большой культуры, которую он использовал в современном ключе", - говорит Спиноза. Сначала он молод и полон надежд, его картины светлые. Стиль начинает меняться с 1600 года, когда художник начинает использовать светотень. Спиноза считает, что его жизненный опыт значительно повлиял на творческое становление. "У него появляются темные, пессимистические, трагические мотивы. И мало кто принимает это видение. Его религиозное видение не соответствует официальной католической концепции, но ближе оригинальному евангелическому. Неслучайно именно после драмы Второй мировой войны драматизм Караваджо становится еще ближе", - сказал искусствовед.

Творчество Караваджо стало выражением концепции "искусство как жизнь и жизнь как искусство", которая стала наиболее понятна уже в ХХ веке. "Настоящий успех к художнику приходит с пониманием современности Караваджо", - заключил Спиноза.

Миф Караваджо

В ХХ веке появилась легенда о жизни Караваджо, которая породила разные интерпретации. Одну из последних попыток найти разгадку жизни и смерти Караваджо предпринял актер и режиссер Микеле Плачидо, который готовит к выходу фильм "Тень Караваджо" (L’ombra di Caravaggio). Он называет Караваджо поп-звездой и сравнивает с Пьером Паоло Пазолини (1922-1975), чья судьба и смерть уже в XX веке оставили много тайн. "Много общего и в их биографии: Пазолини, как и Караваджо, приехал из провинции, жил в Риме, посещая злачные и бедные кварталы, жители которых описаны в его произведениях. То же самое Караваджо: он тоже в основном общался с обитателями бедных районов, его моделями были проститутки. Он их превращал в мадонн на своих полотнах", - рассказал Плачидо.

Историю Караваджо он рассказывает в детективном ключе. Плачидо, выступивший и автором сценария вместе с Сандро Петральей и Фиделем Синьориле, предлагает собственную версию произошедшего с гениальным художником. "В основе этого фильма реальная история великого художника, чья жизнь отмечена множеством черных пятен. И мы до конца не знаем, как он умер, где. О последних днях его жизни есть сведения: он получил помилование от Папы Римского после того, как был осужден за убийство и приговорен к смертной казни, что, собственно, толкнуло его к побегу из Рима. Вместе с Караваджо в его последнем путешествии исчезают и картины, которые он вез в Рим в знак благодарности за помилование. Как почти ничего неизвестно о том, куда делось его тело. Есть разные предположения, но никаких доказательств. И мы выступаем со своей версией", - рассказал Плачидо.

Место смерти и символический гроб

Наиболее распространенной легендой о Караваджо стала легенда о его преждевременной гибели. Считалось, что в своих скитаниях после вынужденного бегства из Рима, в который он мечтал вернуться, художник погиб на пляже Фенилья, между городками Орбетелло и Порто-Эрколе (юг Тосканы). Со временем эта неподтвержденная версия стала местным фольклором. В сосновом бору у выхода к морю установили символический памятник Караваджо. "Вечная память Микеланджело Меризи. Жизнь Караваджо угасла здесь в 1610 году", - гласит надпись на монументе, установленном к 400-летию со дня рождения.

Символический гроб Караваджо есть на кладбище Порто-Эрколе. Несколько лет назад в местных общих могилах искали останки художника. Считается, что он умер в больнице приморского города от малярии. Есть стилизованный памятник Караваджо и в самом городке, ныне морском курорте и порте для фешенебельных яхт.