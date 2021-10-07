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Нобелевская премия

Нобелевский лауреат Гурна поблагодарил Шведскую академию за оценку его работы

Писатель рассказал, что присуждение премии было для него полной неожиданностью

СТОКГОЛЬМ, 7 октября. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2021 года Абдулразак Гурна поблагодарил Шведскую академию за высокую оценку его работы. Об этом в четверг писатель сообщил агентству Reuters.

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"Я думаю, что это просто великолепно. Я очень благодарен Шведской академии за номинацию меня и моей работы. Я все еще пытаюсь осознать случившееся", - приводит агентство слова писателя.

Он также добавил, что присуждение ему Нобелевской премии было для него полной неожиданностью.

Абдулразак Гурна - танзанийский писатель арабского происхождения, проживающий в городе Брайтон в Восточном Сассексе (юг Великобритании). Он родился в 1948 году в Султанате Занзибар (в 1964 году вошел в состав Танзании). В 1968 году в связи с ростом антиарабских настроений на Занзибаре переехал в Великобританию. C 1985 года преподает литературу в Кентском университете.

Его роман "Рай" (Paradise) в 1994 году попал в шорт-лист Букеровской премии, которая вручается за лучший роман на английском языке, изданный на территории Великобритании или Ирландии. В 2001 году писатель попал в число номинантов на книжную премию газеты Los Angeles Times за роман "У моря" (By the Sea).

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Нобелевская премия
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