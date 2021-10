Фонд кино объяснил рост цен на билеты выпуском топовых релизов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сравнение цен на билеты в кино в рамках месячного периода не репрезентативно, поскольку колебание стоимости внутри месяца или в разные недели зависит от выпуска топовых релизов, которыми в последние недели стали блокбастеры "Дюна" (Dune, 2021) и "Веном-2" (Venom: Let There Be Carnage, 2021). Об этом сообщил врио директора Фонда кино Федор Соснов.

Ранее издание РБК со ссылкой на базу данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах сообщило, что средняя стоимость билета в российских кинотеатрах за прошедшую неделю обновила шестилетний максимум.

"Колебания цен на билеты внутри месяца или в разные недели - стандартная ситуация. Сравнивать нужно не по неделям или месяцам, а по году. Рост цен на билеты в последние недели, безусловно, обусловлен выходом крупных и ожидаемых голливудских релизов "Дюна" и "Веном-2", значительная доля сеансов состоялась в традиционно более дорогих премиальных форматах. Предполагаем, что через две недели средняя цена понизится", - сказал Соснов, чьи слова привели в пресс-службе Фонда кино.

Соснов подчеркнул, что средняя цена на кинобилеты волатильна и привязана к формату выпуска топовых релизов на каждой прокатной неделе. "Сравнение в рамках месячного периода не репрезентативно", - пояснил он.