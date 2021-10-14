Пересильд и Шипенко отсняли большую часть материалов фильма "Вызов"

"На борту Международной космической станции продолжает свою работу 65-я длительная экспедиция. Отснята большая часть материалов будущего фильма в рамках научно-просветительского проекта "Вызов", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Киноэкипаж на борту Международной космической станции (МКС) отснял большую часть материалов, которые войдут в фильм "Вызов". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

Почему "Вызов" — это подготовка к космонавтике будущего

Не только кино. Почему "Вызов" — это подготовка к космонавтике будущего

Как уточнили в госкорпорации, экипаж корабля "Ю. А. Гагарин" (Союз МС-18) параллельно ведет подготовку к предстоящей посадке, которая запланирована на 17 октября. В частности космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд провели осмотр полетных скафандров "Сокол КВ-2", проверили бортовую документацию и занимаются доукладкой возвращаемых грузов.

"По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"), закрытие переходных люков между кораблем "Союз МС-18" и модулем "Наука" российского сегмента Международной космической станции запланировано 17 октября в период с 00:45 до 01:05 мск", - отметили в Роскосмосе.

Расстыковка корабля с МКС запланирована на 04:14 мск, посадка - на 07:36 мск в 146 км юго-восточнее от города Жезказган (Казахстан).

Пересильд и Шипенко снимают первый художественный фильм в космосе о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках фильма принимают участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Актриса и режиссер проведут на орбите в целом 12 суток и вернутся на Землю с космонавтом Новицким 17 октября.