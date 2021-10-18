Беглов: культурный форум был отменен, поскольку его нельзя провести на одной площадке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Отмена международного культурного форума, который планировался в ноябре в Санкт-Петербурге, связана с невозможностью ограничить его проведение одной площадкой, что повышает эпидемические риски. Об этом сообщил в понедельник в эфире "Радио России" губернатор города Александр Беглов.

"На прошлой неделе было принято трудное решение. По согласованию с Роспотребнадзором, правительством России отменен Санкт-Петербургский культурный форум. Спасибо всем, кто его готовил: проделана большая работа. Но его участников и гостей нельзя собрать на какой-то одной площадке, как мы сделали на Петербургском экономическом форуме. Культурный форум невозможен без прямого контакта с нашими театрами, музеями, выставочными и концертными залами. А сегодня мы не можем себе этого позволить - безопасность превыше всего", - сказал он.

Министерство культуры РФ объявило 15 октября об отмене из-за неблагоприятной эпидемической обстановки IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, который должен был пройти 11-13 ноября. Решение было принято после консультаций с Роспотребнадзором, правительством РФ, правительством Санкт-Петербурга и профессиональным сообществом, сообщили в ведомстве.

Санкт-Петербургский международный культурный форум организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Петербурга. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира - звезды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

В 2020 году из-за эпидситуации форум также был отменен.