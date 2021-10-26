СМИ: вторая часть "Дюны" выйдет в октябре 2023 года

ТАСС, 26 октября. Продолжение научно-фантастического фильма "Дюна" (Dune, 2021) выйдет 20 октября 2023 года. Об этом во вторник сообщило издание Deadline .

"Дюна" Дени Вильнёва: главный блокбастер этого года

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Режиссером и продюсером сиквела выступит создатель первой части Дени Вильнёв. "Я только что узнал от [кинокомпании] Legendary, что мы официально будем снимать [фильм] "Дюна. Часть вторая" (Dune: Part Two)", - цитирует портал Вильнёва.

Студия Legendary анонсировала выход второй части фильма в Twitter, не уточнив дату.

"Дюна" - экранизация одноименного романа американского фантаста Фрэнка Герберта. Роли в фильме Вильнёва исполнили Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Зендея и другие артисты. Мировая премьера "Дюны" состоялась в рамках внеконкурсной программы Венецианского кинофестиваля.