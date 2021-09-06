"Дюна" Дени Вильнёва: главный блокбастер этого года

Описание Кадр из фильма "Дюна" © Warner Bros.

В этом году Венеции удалось переплюнуть Канн. На фестивалях любят показать какую-нибудь крупную голливудскую премьеру для привлечения внимания и звезд. В Канне такой приманкой стал "Форсаж-9", который за пределами Франции все уже давно посмотрели. Да и на какие-то художественные вершины этот фильм тоже явно не претендует. Венеция же заполучила "Дюну" Дени Вильнёва — 165-миллионную адаптацию научно-фантастического бестселлера Фрэнка Герберта с кучей знаменитостей. Это не просто идеальный "громкий" проект, а действительно большое, талантливо исполненное кино. "Дюну" можно без сомнений назвать главным блокбастером этого года.

Канадский режиссер Дени Вильнёв как-то постепенно стал одним из главных современных авторов, снимающих научную фантастику. Сначала камерное, скорее артхаусное, нежели масштабное "Прибытие", затем безумно красивый "Бегущий по лезвию 2049", а теперь — эпическая "Дюна", объединяющая элементы двух предыдущих картин. "Бегущий по лезвию" оказался спорным опытом. Кажется, что режиссеру не удалось воплотить в нем все свои замыслы, при этом вполне может быть, что без этого фильма не было бы "Дюны". Вильнёв говорил, что давно хотел экранизировать книгу Герберта, однако до съемок "Прибытия" был к этому не готов. Канадец набрался опыта на своих двух картинах, учел ошибки, включил на полную чувство прекрасного, и в итоге "Дюна" получилась зрелищной эпической историей с зачином на франшизу. Здесь стоит сделать уточнение — для меня проблема Вильнёва всегда заключалась в том, что он никогда не мог найти достойного окончания для своих историй. Вот и тут в самом начале пишут: "Дюна. Первая часть". Warner Bros. не очень разглашает этот факт во время маркетинга фильма, но Вильнёв экранизировал только часть книги, так что зрителей, по идее, ждет продолжение. То есть фильм снова обрывается на полуноте, и в данном случае это не раздражает. Экранизировать один из главных научно-фантастических романов XX века пробовали несколько раз: сначала к неподъемному материалу пытался подступиться Алехандро Ходоровски, намереваясь снять 14-часовой фильм ("Бесконечность — не предел", как говорил Базз Лайтер из "Истории игрушек"), но так и не нашел на него денег; затем Дэвид Линч в 1984 году — режиссер считает эту картину самой неудачной в своей карьере. Наконец, Джон Харрисон снял по книге минисериал в 2000 году. Я не читала первоисточник, поэтому могу судить о фильме только как о самостоятельной единице в отрыве от романа.

Описание Кадр из фильма "Дюна" © Warner Bros.

По сюжету император отправляет главу дома Атрейдесов (Оскар Айзек) вместе с наложницей Леди Джессикой (Ребекка Фергюсон) и наследником Полом (Тимоти Шаламе) на опасную планету Арракис в качестве наместника. На покрытой песками планете добывают самое ценное вещество во Вселенной, "меланж", который позволяет совершать сверхсветовые путешествия. Правда, намерения императора не так уж чисты — вместе с домом Харконнен он нападает на Арракис и уничтожает дом Атрейдесов. Полу удается сбежать. Его мать принадлежит религиозной организации Бене Джессерит, и ее сделали наложницей Лето не просто так: путем скрещения родословных разных домов Бене Джессерит пытались произвести на свет избранного, который мог бы объединить разрозненные миры. Этим избранным может стать Пол. Вместе они отправляются на поиски местного племени фременов, которые жили на Арракисе задолго до прибытия чужеземцев и обладают огромными знаниями о пустыне.

Сразу понятно, что Вильнёв хотел сделать большое кино, чтобы все вокруг громыхало, оглушало, поражало масштабами. Фильм воспринимает себя максимально серьезно — на кону судьбы Вселенной и вальяжничать некогда. Картина как будто бы захватывает тебя в тиски, обрушивается огромной волной и задействует все органы чувств, быть может, кроме обоняния, чтобы ты не мог опомниться до самого конца

Огромные летающие корабли, устрашающие враги, реки крови, бесконечная пустыня, темные секреты и великое будущее, которое ждет тех, кто сможет до него дожить. Мир "Дюны" разрабатывали те же художники, работавшие с Вильнёвым над "Прибытием" и "Бегущим по лезвию 2049", — эстетически она похожа на помесь обеих картин. Проект сделан с большим вниманием к деталям, будь то оружие, космические корабли или предметы интерьера, позволяющие лучше ориентироваться в мифологии Герберта и несколькими штрихами очертить характеры героев и их окружение. Визуально "Дюна" производит впечатление стерильно чистой научной фантастики. Даже пески бесконечной пустыни не кажутся грязными, а на фоне чистого неба очерчены четкие линии монструозных кораблей. Полностью забыться в этой вселенной помогает изобретательная музыка композитора Ханса Циммера. Этот саундтрек точно нельзя назвать ленивым — вместо привычного для блокбастеров бум-бум-бум (хотя это тут тоже присутствует), Циммер экспериментирует со звучанием, создавая из уже знакомых звуков (например, шотландской волынки) музыку других планет. Кстати, Циммер отказался в пользу "Дюны" от работы над "Доводом" Кристофера Нолана. Я думаю, что теперь Вильнёв стал главным конкурентом британца по созданию арт-блокбастеров, когда вроде как громко и масштабно, но при этом красиво и концептуально. Нарратив фильма при этом отличается минимализмом. "Дюна" — это большая книга с богатой мифологией, и ужать ее на экране точно было непросто. Именно из-за этого Вильнёв решил снимать две части, а не одну. Кажется, что тем, кто не знаком с первоисточником, будет сложно разобраться, что к чему. Однако сценаристам Джону Спейтсу и Эрику Роту удалось довольно изящно описать героев и объяснить расстановку сил. Например, после одной вылазки пилота Атрейдесов Дункана Айдахо (Джейсона Момоа) мы сразу же понимаем, что местный народ фременов — не просто кучка аборигенов, как считали предыдущие колонизаторы планеты, а уникальная и очень опасная цивилизация, которую не стоит списывать со счетов.

Описание Кадр из фильма "Дюна" © Warner Bros.

Еще одна большая "завлекалка" фильма — невероятно звездный состав. У большинства из актеров не так уж много сцен, и все равно к ним успеваешь прикипеть, а некоторым (Зендае или Хавьеру Бардему) и вовсе предназначено место в следующей части, хотя еще до конца непонятно, выйдет она или нет. Это первая главная роль Шаламе в крупном голливудском блокбастере. Все полюбили его за небольшой инди-фильм "Назови меня своим именем", актер мелькал то тут то там — в старомодной комедии "Дождливый день в Нью-Йорке" Вуди Аллена, драматическом "Красивом мальчике", хипстерском "Короле Англии" — но проекта такого масштаба на его счету еще не было. В "Дюне" он доказал, что в силах выдержать груз многомиллионного бюджета и держать внимание зрителей на себе. В нем чувствуется внутренний стержень, который заставляет нас поверить в то, что именно он — избранный (как народом Дюны, так и голливудскими продюсерами).

В смысловом плане "Дюна" не стала изобретать велосипед. Это типичная история про избранного, спасителя, известная еще с библейских времен. Книгой Герберта вдохновлялись многие режиссеры фантастики, и темы, затрагиваемые ею, успели обыграть в десятках фильмов, в том числе "Звездных войнах" Джорджа Лукаса, "Матрице" Вачовски, "Аватаре" Джеймса Кэмерона и так далее