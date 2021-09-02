От утробы до могилы: "Параллельные матери" Педро Альмодовара в Венеции

Испанец Педро Альмодовар считает, что его карьера началась именно в Венеции, где в 1983 году показали его фильм "Нескромное обаяние порока". Через 38 лет он открывает смотр своей новой работой "Параллельные матери", в которой рассматривает свои любимые темы о женственности, материнстве и семейных связях сквозь призму истории.
Удивительно, но признанный мэтр современного кино ни разу не выиграл ни одного международного смотра и даже не был удостоен почетного второго места. При этом Канны были к нему более благосклонны, чем Венеция: в 2006-м его фильм "Возвращение" получил приз Каннского фестиваля за лучший сценарий, а в 1999 году "Все о моей матери" принес ему награду за режиссуру. В Венеции, не считая почетного "льва" за выслугу лет, Альмодовара в последний раз награждали аж в 1988 году за фильм "Женщины на грани нервного срыва", который получил приз за сценарий. В этом году испанцу вряд ли удастся исправить такое обидное положение дел.
На открытие фестивали предпочитают ставить какие-нибудь безопасные фильмы хорошего качества, которые не взбудоражат аудиторию и жюри, а скорее настроят на приятный лад.
Фильм рассказывает о женщине Дженис (Пенелопа Крус), которая решает раскопать безымянную братскую могилу вблизи родной деревни. По семейным рассказам, там лежит ее прадед, расстрелянный во время гражданской войны. В этом ей помогает обаятельный антрополог Антонио. Они начинают встречаться, и примерно через год Дженис беременеет и решает вырастить ребенка одна, как делали ее мама, бабушка и прабабка. В больнице она знакомится с молодой роженицей Аной (Милена Смит). После родов они то и дело созваниваются, пока Дженис не начинает подозревать, что с ее новорожденной девочкой Сесилией что-то не так.
Пересказ содержания получился довольно расплывчатым, чтобы избежать спойлеров. Хотя, честно говоря, главная интрига фильма понятна с самого начала и навевает ностальгические воспоминания о мексиканских сериалах из девяностых. Альмодовар, как и в предыдущей работе "Человеческий голос", премьера которой прошла в Венеции в прошлом году, аскетично ограничивается несколькими локациями и сжимает действие до размеров одной хорошо обставленной квартиры в Мадриде. "Параллельные матери" в лучших традициях испанца могут похвастаться красивым освещением и безупречными интерьерами. Правда, в отличие от той же короткометражки с Тильдой Суинтон, дизайн "Матерей" более теплый и домашний.
Молодая актриса Милена Смит — свежее дополнение к галерее до боли знакомых режиссерских образов в виде Пенелопы Крус и Росси ди Пальмы, играющей ее подругу. Перед актрисой стоит очень непростая задача — выглядеть достойно в паре с Крус, что ей удается не всегда. Мир Альмодовара исключительно женский — мужчины болтаются где-то на периферии, являясь триггерами событий, но никак не их главными участниками. Природа материнства исследуется им на протяжении нескольких поколений и при совершенно разных обстоятельствах, как тайный клуб, попасть в который невероятно сложно и одновременно проще простого. За прямолинейность фильм даже забанили в Instagram: яркий плакат с голой грудью и каплей молока на соске посчитали неподобающим. Правда, потом сервис извинился и вернул постер на место. В фильме, кстати, обнаженной натуры и вовсе нет.
Испанец мешает типичную для себя (мело)драму с комментарием о вечности истории. Прадедушка Дженис был убит во время гражданской войны в Испании в конце тридцатых годов, когда ультраправая партия Фаланга расстреливала неугодных ей мятежников и сваливала их тела в безымянные могилы. Эти могилы разбросаны по всей стране, и до сих пор многие семьи ищут останки своих погибших родственников в надежде похоронить их как подобает. Вдобавок к раскопкам на эту больную тему намекает пьеса "самого известного пропавшего без вести" поэта и драматурга Испании Федерико Гарсиа Лорки, которую репетирует в театре мать Аны Тереза. Объединяя две истории — о новорожденных младенцах и о поисках останков давно погибших прадедов, — Альмодовар довольно прямолинейно говорит о ценности памяти и о том, как она живет в наших детях. К сожалению, есть подозрение, что исторические отсылки за пределами Испании многие зрители не поймут, а без них две сюжетные линии кажутся не очень подходящими друг для друга. "Параллельные матери" получились именно тем, что и ожидалось, — необязательным, но неплохо сделанным фильмом, идеальным открытием большого фестиваля.