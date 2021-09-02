От утробы до могилы: "Параллельные матери" Педро Альмодовара в Венеции

Описание Кадр из фильма "Параллельные матери" © Кинокомпания Volga

Испанец Педро Альмодовар считает, что его карьера началась именно в Венеции, где в 1983 году показали его фильм "Нескромное обаяние порока". Через 38 лет он открывает смотр своей новой работой "Параллельные матери", в которой рассматривает свои любимые темы о женственности, материнстве и семейных связях сквозь призму истории. Удивительно, но признанный мэтр современного кино ни разу не выиграл ни одного международного смотра и даже не был удостоен почетного второго места. При этом Канны были к нему более благосклонны, чем Венеция: в 2006-м его фильм "Возвращение" получил приз Каннского фестиваля за лучший сценарий, а в 1999 году "Все о моей матери" принес ему награду за режиссуру. В Венеции, не считая почетного "льва" за выслугу лет, Альмодовара в последний раз награждали аж в 1988 году за фильм "Женщины на грани нервного срыва", который получил приз за сценарий. В этом году испанцу вряд ли удастся исправить такое обидное положение дел. На открытие фестивали предпочитают ставить какие-нибудь безопасные фильмы хорошего качества, которые не взбудоражат аудиторию и жюри, а скорее настроят на приятный лад.

Так что открывать международные смотры — дело почетное, но не очень выгодное с точки зрения призов. Формально картину включают в конкурс, однако выиграть что-то серьезное у нее нет шансов. В данном случае "Параллельные матери" идеально вписались в эту категорию — это прекрасно сделанная и сыгранная работа, которая в фильмографии мастера, скорее всего, будет считаться проходной

Описание Кадр из фильма "Параллельные матери" © Кинокомпания Volga

Фильм рассказывает о женщине Дженис (Пенелопа Крус), которая решает раскопать безымянную братскую могилу вблизи родной деревни. По семейным рассказам, там лежит ее прадед, расстрелянный во время гражданской войны. В этом ей помогает обаятельный антрополог Антонио. Они начинают встречаться, и примерно через год Дженис беременеет и решает вырастить ребенка одна, как делали ее мама, бабушка и прабабка. В больнице она знакомится с молодой роженицей Аной (Милена Смит). После родов они то и дело созваниваются, пока Дженис не начинает подозревать, что с ее новорожденной девочкой Сесилией что-то не так. Пересказ содержания получился довольно расплывчатым, чтобы избежать спойлеров. Хотя, честно говоря, главная интрига фильма понятна с самого начала и навевает ностальгические воспоминания о мексиканских сериалах из девяностых. Альмодовар, как и в предыдущей работе "Человеческий голос", премьера которой прошла в Венеции в прошлом году, аскетично ограничивается несколькими локациями и сжимает действие до размеров одной хорошо обставленной квартиры в Мадриде. "Параллельные матери" в лучших традициях испанца могут похвастаться красивым освещением и безупречными интерьерами. Правда, в отличие от той же короткометражки с Тильдой Суинтон, дизайн "Матерей" более теплый и домашний.

Истерику и хулиганство ранних фильмов сменила мелодрама, а яркий томатный цвет приглушен пыльно-бирюзовым. Не оставляет режиссера только театральность — ограниченный пространством сюжет, наполненный эмоциональными диалогами, так и просится на театральные подмостки

Молодая актриса Милена Смит — свежее дополнение к галерее до боли знакомых режиссерских образов в виде Пенелопы Крус и Росси ди Пальмы, играющей ее подругу. Перед актрисой стоит очень непростая задача — выглядеть достойно в паре с Крус, что ей удается не всегда. Мир Альмодовара исключительно женский — мужчины болтаются где-то на периферии, являясь триггерами событий, но никак не их главными участниками. Природа материнства исследуется им на протяжении нескольких поколений и при совершенно разных обстоятельствах, как тайный клуб, попасть в который невероятно сложно и одновременно проще простого. За прямолинейность фильм даже забанили в Instagram: яркий плакат с голой грудью и каплей молока на соске посчитали неподобающим. Правда, потом сервис извинился и вернул постер на место. В фильме, кстати, обнаженной натуры и вовсе нет.

Описание Кадр из фильма "Параллельные матери" © Кинокомпания Volga