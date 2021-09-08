"Рука бога" Паоло Соррентино: ностальгическая ода Неаполю и обнаженной натуре

Итальянцы оказались на удивление верными национальному кино — на протяжении всего фестиваля (а он уже перевалил за половину) в фаворитах у местных журналистов держится новая картина Паоло Соррентино "Рука бога". Это самый личный фильм режиссера, в котором он рассказывает о своем отрочестве в Неаполе. В прошлом году Соррентино исполнилось 50 — еще довольно молодой возраст для ностальгии, но, видимо, режиссер посчитал, что настало время оглянуться назад и вспомнить родной город и события, которые определили его как режиссера. Общим местом стало сравнение Соррентино с Федерико Феллини, он и сам не отрицает своей связи с маэстро, и только ленивый не написал, что "Рука бога" — это его "Амаркорд". Фильмы действительно схожи теплой обволакивающей атмосферой ностальгии, темами и даже некоторыми героями. И дело не в желании Соррентино скопировать мастера, а в том, что Италия полна легко узнаваемых архетипов, которые кочуют из произведения в произведение.

"Рука бога" напоминает не только Феллини, но, например, семейные саги Элены Ферранте, где целая череда не всегда приятных персонажей формирует единый организм, без которого невозможно представить Италию

Неаполь 1980-х. Улицы забиты автомобилями, молодая женщина Патриция стоит в огромной очереди на автобус, когда перед ней останавливается автомобиль с мужчиной, представившимся святым Дженаро. Он привозит Патрицию в особняк, напоминающий декорации из "Великой красоты", чтобы она получила благословение маленького монаха. После смачного шлепка по попе Дженаро обещает женщине, что та наконец-то сможет забеременеть. Патриция возвращается домой к страдающему от ревности мужу, который клянется ее убить, и конечно же, не верит истории про маленького монаха.

Описание Кадр из фильма "Рука Бога" © Gianni Fiorito/Netflix

Вызволять Патрицию из беды приезжает семья Скизе — 16-летний Фабьетто (так и тянет назвать его Паулито) и его благодушные родители Мария и Саверио в исполнении актера-талисмана Соррентино Тони Сервилло.

Так начинается практически не имеющая нарратива "Рука бога", в духе "Великой красоты" и "Молодости", где повествование заменила серия виньеток и образов. Соррентино знакомит нас со своей большой семьей в истинно итальянской обстановке — во время застолья в цветущем поместье под Неаполем. Все сидят за большим столом и соревнуются в колкостях: старший брат Фабьетто безуспешно пытается стать актером; его родители насвистывают друг другу любовные послания; тетя Патриция по-прежнему не разговаривает с мужем; дядюшка рассказывает, как нажил состояние благодаря нехитрой коррупционной схеме; его матушка сидит поодаль в шубе, ест гигантскую моцареллу и сыплет ругательствами в адрес присутствующих; а одна из племянниц, которой уже, между прочим, под 40, приводит знакомиться с семьей своего 70-летнего жениха, разговаривающего со всеми с помощью небольшого электронного устройства. Вот такой душевный балаган. Соррентино пишет портрет семьи, перерастающий в портрет Италии той эпохи. Своим названием фильм обязан "самому великому футболисту мира", по мнению режиссера, Диего Марадоне. Один из его голов в игре Аргентины и Англии был назван самим Марадоной "рукой бога" . Можно сказать, что аргентинец стал рукой, которая отвела Фабьетто от смерти. Хотя, кажется, что название картины продиктовано даже не конкретным контекстом, а восхищением режиссера перед героем юности.

Описание Кадр из фильма "Рука бога" © NETFLIX

"Рука бога" — самый любвеобильный фильм фестиваля. Еще в сцене в начале, описанной выше, тетушка Патриция изображена в максимально открытом платье с выпирающими сосками, которые как будто впиваются в зрителя. Голая грудь — чуть ли не лейтмотив фильма. Тетя и ее формы оставили в душе юного Паоло неизгладимое впечатление, и он будет возвращаться к ним не раз. Патриция, прячущая душевный недуг за муками плоти, становится более или менее интересным персонажем, только когда Соррентино отправляет ее в больницу для душевнобольных и перестает пялиться на ее грудь.

Вообще, когда смотришь фильм о событиях, сформировавших одного из главных современных режиссеров, думаешь, что его желание заняться кино объясняется чем-то менее тривиальным, чем голые женщины. В какой-то момент в фильме даже мелькает тень Феллини, но опять-таки только в контексте обнаженной женской натуры. Вся первая половина "Руки бога" пропитана подростковой похотью, невольно превращая всю Италию в незрелого юношу