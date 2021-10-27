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Кехман планирует встретиться с худруком и президентом МХАТ им. Горького

В разговоре с Эдуардом Бояковым также будет будет участвовать ректор ГИТИСа Григорий Заславский

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Новый генеральный директор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Владимир Кехман планирует в среду встретиться с художественным руководителем театра Эдуардом Бояковым, а в четверг прийти с ним в театр. Он также надеется на разговор с президентом МХАТ Татьяной Дорониной, чтобы выслушать все стороны. Об этом он сообщил в среду ТАСС.

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Биография Владимира Кехмана

"Мы договорились сегодня с Эдуардом Бояковым, что мы увидимся с ним вечером. Сначала я хочу с ним поговорить, обсудить все наши проблемы, которые есть или нет. И потом уже завтра я пойду в театр вместе с ним", - сказал Кехман.

По его словам, в разговоре с Бояковым также будет будет участвовать ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

"Я попросил близкого друга Григория Заславского, чтобы он нам помог в первом разговоре. При этом мы договорились сегодня встретиться на троих в связи с тем, что мы с Эдуардом практически не знакомы, а с Захаром (Прилепиным) вообще не знакомы. Меня в первую очередь интересует Эдуард как человек, который все-таки занимает должность художественного руководителя, чтобы просто мы научились коммуницировать сначала", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что считает своей задачей выслушать все стороны в театре. "Моя задача - выслушать все стороны. Потом мне нужно встретиться с Татьяной Васильевной Дорониной. Дай бог, чтобы она встретилась со мной, чтобы мы с ней переговорили. И после этого я думаю, что мы найдем какое-то решение для того, чтобы понять, как дальше мы будем вместе жить", - добавил Кехман.

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