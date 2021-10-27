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Михалков надеется, что труппа МХТ примет Хабенского как нового худрука

Он также назвал Сергея Женовача, который ранее занимал пост худрука МХТ, выдающимся режиссером, и выразил сожаление, что тот "не прижился" в театре

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Режиссер Никита Михалков выразил надежду, что труппа МХТ имени Чехова примет Константина Хабенского в качестве нового художественного руководителя, потому что это "человек изнутри", что может "послужить театру". Об этом он сообщил в среду журналистам после своего мастер-класса в Москве.

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"Это дело МХТ и Министерства культуры РФ. Важно, чтобы артистам было хорошо. Я считаю Хабенского артистом замечательным, как режиссер - не знаю. Но если его примет команда, я надеюсь, что примет, потому что это человек изнутри, я думаю, что это послужит театру", - сказал Михалков.

Он также назвал Сергея Женовача, который ранее занимал пост худрука МХТ, выдающимся режиссером, и выразил сожаление, что тот "не прижился" в театре.

Актер и режиссер Константин Хабенский сменит на должности художественного руководителя МХТ имени Чехова заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата Государственной премии РФ Сергея Женовача, который покидает этот пост по собственному желанию. В Минкультуры отметили, что с уважением относятся к решению Женовача, и поблагодарили его за проделанную работу.

Теги
РоссияМихалков, Никита СергеевичХабенский, Константин ЮрьевичЖеновач, Сергей Васильевич
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