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Кехман намерен до 18 ноября провести аудит МХАТ имени Горького

Новый гендиректор театра отметил, что главное для него - зарплата коллектива и содержание здания

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Новый генеральный директор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького Владимир Кехман планирует прежде всего провести аудит в театре, оценить его финансовое состояние и состояние самого здания МХАТа. Об этом он сообщил в среду ТАСС.

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"Я, безусловно, не в художественную политику буду внедряться. Для меня в первую очередь до 18 ноября нужно сделать аудит и понять, в каком финансовом состоянии находится театр", - сказал Кехман, отвечая на вопрос, будет ли он вмешиваться в художественную политику театра, анонсировавшего более 10 новых постановок в этом сезоне.

Он отметил, что главное для него - зарплата коллектива и содержание здания. "Потому что это уникальное здание, которое должно находиться в определенном состоянии. И зарплата коллектива. Мне нужно все это посмотреть и проверить, насколько у нас есть возможности до конца года выжить, во-первых, и какие у нас бюджеты будут на следующий год. Мы находимся еще в пандемии, и внебюджетные доходы, я думаю, что у театра не очень большие", - предположил гендиректор.

Кехман добавил, что, когда в Михайловском театре были плохие времена, он не выпускал премьер. "Мой учитель всегда говорил так: лучше вообще ничего не делать, чем сделать бесконечное количество плохих спектаклей. Лучше пусть это будет один шедевр или вообще ничего, чем бесконечное количество абсолютно бессмысленных премьер. Я не говорю, что эти 15 премьер какие-то там бессмысленные, я просто даже названия не знаю пока еще. Для этого и нужна встреча и разговор", - подчеркнул собеседник агентства. Он сообщил, что уже в среду планирует встретиться с худруком театра Эдуардом Бояковым.

О новой должности Кехмана сообщили журналистам 27 октября в пресс-службе Минкультуры РФ. Кехман, согласно сообщению ведомства, продолжит также работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра. Приоритетами работы Кехмана во МХАТе в Минкультуры РФ назвали вопросы стабильного развития учреждения, поддержания трудовых взаимоотношений в коллективе и созидательной творческой атмосферы. В ведомстве ожидают, что опыт Владимира Абрамовича также поможет ему решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте.

В мае 2021 года сообщалось, что Минкультуры заключило контракт с Олегом Михайловым, вступившим на пост врио директора МХАТ им. М. Горького до окончания положенного испытательного срока. Должность президента театра тогда была сохранена за народной артисткой СССР Татьяной Дорониной, а контракт с Эдуардом Бояковым, занимающим должность художественного руководителя Московского художественного академического театра имени М. Горького, продлен на пять лет.

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