FT: каталог песен Дэвида Боуи оценивается в $200 млн

По их данным, переговоры близятся к завершению, и о сделке может быть объявлено в ближайшие недели.

Сборник песен Боуи - один из самых ожидаемых на рынке во время настоящего ажиотажа вокруг авторских прав на музыку, отмечает издание. Их стоимость в последние годы взлетела - новую жизнь старым хитам дали сервисы потоковой музыки.

Каталог песен артиста, который включает композиции нескольких десятилетий, таковые альбомы, как The Rise and Fall of Ziggy Stardust (1972), Heroes (1977), Let's Dance (1983), Outside (1995), будет приносить доход владельцам долгие годы. Его песни продолжают звучать по радио, на большом экране и охотно используются в рекламе.

Ранее полный каталог песен продал за рекордную сумму $300 млн Боб Дилан. Авторские права Пола Саймона были приобретены за $250 млн, Нила Янга - за $150 млн, а группы Red Hot Chili Peppers - за $140 млн. Активными покупателями были специализированные фонды, музыкальные компании и частные акционерные группы, инвестировавшие средства в легендарные композиции прошлого, которые сейчас резко выросли в цене.

Последний альбом певца Blackstar вышел 8 января 2016 года, в день рождения исполнителя. Через два дня после этого музыкант умер.