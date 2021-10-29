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Вышел трейлер второго сезона сериала "Ведьмак"

Премьера нового сезона состоится на Netflix 17 декабря
' Netflix/YouTube'

Трейлер второго сезона сериала "Ведьмак" (The Witcher), разработанного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского, вышел на официальном YouTube-канале Netflix в пятницу. Премьера нового сезона запланирована на стриминговом сервисе 17 декабря.

Кроме того, на официальном аккаунте сериала в Twitter появился постер и несколько кадров из второго сезона.

Роль ведьмака Геральта из Ривии, как и в первом сезоне, исполнил Генри Кавилл. Роль чародейки Йеннифэр и княжны Цири сыграли Аня Чалотра и Фрейя Аллан соответственно.

Ранее Netflix сообщил, что продлил сериал на третий сезон. О деталях предстоящих съемок пока не сообщается. Кроме того, сервис анонсировал планы по созданию второго полнометражного мультипликационного фильма и сериала по мотивам вселенной "Ведьмака", ориентированного на детскую аудиторию.

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