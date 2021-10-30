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Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Игоря Кириллова

Диктор умер 30 октября на 90-м году жизни

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Уход из жизни советского и российского теле- и радиоведущего Игоря Кириллова стал невосполнимой потерей для отечественной культуры, он был символом эпохи, сообщила в субботу министр культуры РФ Ольга Любимова в правительственной телеграмме.

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Биография диктора Игоря Кириллова
Биография диктора Игоря Кириллова

Игорь Кириллов - советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, актер, тележурналист, лауреат Государственной премии СССР, народный артист СССР умер в субботу на 90-м году жизни.

"Невосполнимой потерей для отечественной культуры и всех нас стал уход из жизни замечательного теле- и радиоведущего, диктора Центрального телевидения Гостелерадио СССР, народного артиста СССР Игоря Леонидовича Кириллова. К своей профессии он относился с огромной любовью, его голос не просто был узнаваемым, он стал символом целой эпохи на отечественном телевидении",- говорится в телеграмме Любимовой, распространенной пресс-службой министерства.

Министр добавила, что Кириллов вел большую педагогическую работу и "щедро делился секретами мастерства с молодым поколением специалистов". Любимова передала родным и близким Кириллова глубокие соболезнования.

Теги
РоссияКириллов, Игорь ЛеонидовичЛюбимова, Ольга Борисовна
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