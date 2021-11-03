Что послушать, посмотреть и почитать на больших выходных

В Москве вновь объявлены нерабочие дни, а по всей стране близится праздник — День народного единства. Пока кафе, театры и концертные площадки закрыты, нам придется как-то развлекать себя дома. Собрали для вас подборку из спектаклей, подкастов и новых книг, которые увлекут вас настолько, что время дома пролетит незаметно. Три важных спектакля Если вы давно хотели посмотреть что-то очень впечатляющее на театральной сцене (и чтобы еще не очень дорого), то у вас есть отличный шанс: на сервисе Оkkо совершенно бесплатно можно окунуться в мир монструозного спектакля Андрея Могучего "Три толстяка" — первый, второй и седьмой эпизоды. У этой работы петербургского мэтра уже множество наград, масштабные, кажущиеся невозможными, декорации впечатляют и заставляют на долю секунды потерять дар речи. Ну а старая сказка Юрия Олеши еще никогда не была столь актуальна для современного мира.

Описание Сцена из спектакля "Три толстяка" © Стас Левшин/пресс-служба БДТ/ТАСС

На портале "Культура.РФ" можно найти множество самых разных спектаклей на любой вкус, правда, большая часть из них, конечно, уже потеряла свою современность, но можно и откопать интересные примеры не из прошлого столетия. Например, "Транссиб" — постановку театра "Практика" и Мастерской Дмитрия Брусникина в 2016 году. Материал для этого спектакля тогда еще студенты Школы-студии МХАТ собирали сами, они сели в поезд Москва — Владивосток и провели шесть дней в дороге, собирая истории своих попутчиков. Из этих документальных рассказов и сложилась такая жизненная история, которая, с одной стороны, чужая для жителей больших городов, но с другой — почему-то по-своему откликается в душе. А еще там же можно посмотреть спектакль "Москва — Петушки" по одноименной культовой книге Венедикта Ерофеева. Его в 2014 году поставил Денис Азаров, сейчас один из главных режиссеров Москвы. Свою историю о поэте Веничке он помещает в минималистичные (иногда немного пугающие, мрачные) декорации, на сцене — множество деревянных ящиков, которые и служат то скамейками, то полками в поезде, то стульями привокзального кафе. Такое скромное сценическое решение сосредотачивает внимание зрителей на самом главном — актерской игре, диалогах и трагической судьбе несчастного поэта.

Три подкаста на любой случай Подкасты, по сравнению с другими видами досуга, довольно молодой формат — они появились всего-то около 20 лет назад, но популярность стали набирать только сейчас (особенно в периоды локдауна). Такие записи могут скрасить любое занятие, от домашних забот до езды на автомобиле, особенно если вы слушаете что-то в формате "разговоры на кухне", где могут не подниматься сильно сложные темы, а просто ведется беседа между несколькими харизматичными и остроумными людьми. Один из интереснейших проектов на русском языке создали журналисты Маша Погребня и Митя Лебедев. "Дневники Лоры Палны" — это подкаст в жанре true crime, где обсуждают реальные преступления, улики, портреты убийц и расследования, которые не всегда были успешными и заканчивались поимкой маньяка. В подкасте можно услышать воспоминания следователей, свидетелей, ознакомиться с экспертизами криминалистов и показаниями жертв. В общем, пощекотать себе нервы и погрузиться в какой-то другой, пугающий мир (для особого эффекта послушайте подкаст на ночь).

Если вы давно не понимаете, что происходит с молодым поколением (Z), что их интересует и что за странные слова они все время говорят, послушайте подкаст "Мел.Teens", участники которого — обычные подростки. "Мел" — это большое медиа про образование и воспитание детей, в частности — подростков. В подкасте вместе с экспертами они обсуждают актуальные для них проблемы — личные границы, феминизм, буллинг, жизнь в регионах, выбор профессии, дружбу, первую любовь и так далее. Если у вас есть дети, а вы уже давно забыли, что такое быть ребенком, — послушайте, возможно, вы начнете понимать друг друга лучше.

Для любителей хорошего юмора и кино есть подкаст "Поэпизодный клан" от трех сценаристов: Романа Кантора, Николая Куликова и Константина Майера. Они обсуждают как новинки, так и уже признанные шедевры кинематографа, как делают (и делались) сериалы раньше и сейчас, у нас и на Западе, кто важнее — сценарист или режиссер, и почему, как освоить интересующую тебя профессию в кино и еще многое, многое другое. Если у вас были вопросы о закулисье производства, то после прослушивания парочки выпусков их совершенно точно станет меньше. Ну, а еще рассказывают они это все безумно остроумно и смешно, так что скучно не будет.

Книга на вечер или два Не стоит думать, что самые лучшие примеры литературы обязательно огромные фолианты, которые нужно долго и вдумчиво читать по несколько лет. Тем более в выходные не стоит грузить себя лишними заботами, а просто расслабиться под чтение об увлекательных и фантастических мирах. Например, пару месяцев назад вышел новый роман Сергея Лукьяненко — одного из самых популярных писателей-фантастов в нашей стране. "Семь дней до Мегиддо" — это история про постапокалиптическую Москву, где Луна раскололась на несколько кусочков. После катастрофических действий глав нескольких государств правила и законы жизни несколько изменились, например, запретили интернет, "зеленая" энергетика больше не работает, а прежние шедевры мировых галерей больше не представляют никакой ценности (какую-нибудь картину из того же Лувра, оригинал, вы теперь легко можете купить где-нибудь на улице).

Если хочется пощекотать нервишки, почитайте "Позже" Стивена Кинга — роман, который с первых страниц сквозит загадками и тайнами. Джейми и его мама кажутся обычной семьей — они живут в Нью-Йорке, она работает литературным агентом, он ходит в школу. Читатель застает их в трудный момент жизни — они еле-еле сводят концы с концами и пытаются найти выход из затруднительного положения. В конце концов мама Джейми решается воспользоваться сверхъестественными силами сына, чтобы заработать немного денег.