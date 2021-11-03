Что послушать, посмотреть и почитать на больших выходных

В Москве вновь объявлены нерабочие дни, а по всей стране близится праздник — День народного единства. Пока кафе, театры и концертные площадки закрыты, нам придется как-то развлекать себя дома.
Собрали для вас подборку из спектаклей, подкастов и новых книг, которые увлекут вас настолько, что время дома пролетит незаметно.
Три важных спектакля
Если вы давно хотели посмотреть что-то очень впечатляющее на театральной сцене (и чтобы еще не очень дорого), то у вас есть отличный шанс: на сервисе Оkkо совершенно бесплатно можно окунуться в мир монструозного спектакля Андрея Могучего "Три толстяка" — первый, второй и седьмой эпизоды. У этой работы петербургского мэтра уже множество наград, масштабные, кажущиеся невозможными, декорации впечатляют и заставляют на долю секунды потерять дар речи. Ну а старая сказка Юрия Олеши еще никогда не была столь актуальна для современного мира.
На портале "Культура.РФ" можно найти множество самых разных спектаклей на любой вкус, правда, большая часть из них, конечно, уже потеряла свою современность, но можно и откопать интересные примеры не из прошлого столетия. Например, "Транссиб" — постановку театра "Практика" и Мастерской Дмитрия Брусникина в 2016 году. Материал для этого спектакля тогда еще студенты Школы-студии МХАТ собирали сами, они сели в поезд Москва — Владивосток и провели шесть дней в дороге, собирая истории своих попутчиков. Из этих документальных рассказов и сложилась такая жизненная история, которая, с одной стороны, чужая для жителей больших городов, но с другой — почему-то по-своему откликается в душе.
А еще там же можно посмотреть спектакль "Москва — Петушки" по одноименной культовой книге Венедикта Ерофеева. Его в 2014 году поставил Денис Азаров, сейчас один из главных режиссеров Москвы. Свою историю о поэте Веничке он помещает в минималистичные (иногда немного пугающие, мрачные) декорации, на сцене — множество деревянных ящиков, которые и служат то скамейками, то полками в поезде, то стульями привокзального кафе. Такое скромное сценическое решение сосредотачивает внимание зрителей на самом главном — актерской игре, диалогах и трагической судьбе несчастного поэта.
Три подкаста на любой случай
Подкасты, по сравнению с другими видами досуга, довольно молодой формат — они появились всего-то около 20 лет назад, но популярность стали набирать только сейчас (особенно в периоды локдауна). Такие записи могут скрасить любое занятие, от домашних забот до езды на автомобиле, особенно если вы слушаете что-то в формате "разговоры на кухне", где могут не подниматься сильно сложные темы, а просто ведется беседа между несколькими харизматичными и остроумными людьми.
Один из интереснейших проектов на русском языке создали журналисты Маша Погребня и Митя Лебедев. "Дневники Лоры Палны" — это подкаст в жанре true crime, где обсуждают реальные преступления, улики, портреты убийц и расследования, которые не всегда были успешными и заканчивались поимкой маньяка. В подкасте можно услышать воспоминания следователей, свидетелей, ознакомиться с экспертизами криминалистов и показаниями жертв. В общем, пощекотать себе нервы и погрузиться в какой-то другой, пугающий мир (для особого эффекта послушайте подкаст на ночь).
Если вы давно не понимаете, что происходит с молодым поколением (Z), что их интересует и что за странные слова они все время говорят, послушайте подкаст "Мел.Teens", участники которого — обычные подростки. "Мел" — это большое медиа про образование и воспитание детей, в частности — подростков. В подкасте вместе с экспертами они обсуждают актуальные для них проблемы — личные границы, феминизм, буллинг, жизнь в регионах, выбор профессии, дружбу, первую любовь и так далее. Если у вас есть дети, а вы уже давно забыли, что такое быть ребенком, — послушайте, возможно, вы начнете понимать друг друга лучше.
Для любителей хорошего юмора и кино есть подкаст "Поэпизодный клан" от трех сценаристов: Романа Кантора, Николая Куликова и Константина Майера. Они обсуждают как новинки, так и уже признанные шедевры кинематографа, как делают (и делались) сериалы раньше и сейчас, у нас и на Западе, кто важнее — сценарист или режиссер, и почему, как освоить интересующую тебя профессию в кино и еще многое, многое другое. Если у вас были вопросы о закулисье производства, то после прослушивания парочки выпусков их совершенно точно станет меньше. Ну, а еще рассказывают они это все безумно остроумно и смешно, так что скучно не будет.
Книга на вечер или два
Не стоит думать, что самые лучшие примеры литературы обязательно огромные фолианты, которые нужно долго и вдумчиво читать по несколько лет. Тем более в выходные не стоит грузить себя лишними заботами, а просто расслабиться под чтение об увлекательных и фантастических мирах.
Например, пару месяцев назад вышел новый роман Сергея Лукьяненко — одного из самых популярных писателей-фантастов в нашей стране. "Семь дней до Мегиддо" — это история про постапокалиптическую Москву, где Луна раскололась на несколько кусочков. После катастрофических действий глав нескольких государств правила и законы жизни несколько изменились, например, запретили интернет, "зеленая" энергетика больше не работает, а прежние шедевры мировых галерей больше не представляют никакой ценности (какую-нибудь картину из того же Лувра, оригинал, вы теперь легко можете купить где-нибудь на улице).
Если хочется пощекотать нервишки, почитайте "Позже" Стивена Кинга — роман, который с первых страниц сквозит загадками и тайнами. Джейми и его мама кажутся обычной семьей — они живут в Нью-Йорке, она работает литературным агентом, он ходит в школу. Читатель застает их в трудный момент жизни — они еле-еле сводят концы с концами и пытаются найти выход из затруднительного положения. В конце концов мама Джейми решается воспользоваться сверхъестественными силами сына, чтобы заработать немного денег.
Для более серьезного чтения предлагаем почитать работы обладателя Нобелевской премии по литературе этого года Абдулразака Гурны. Он родился в Африке, но после гражданской войны вынужден был покинуть Танзанию и получить статус беженца в Англии. Все его романы — это истории о постколониальном обществе, о людях без родины, несправедливости и поисках спокойной жизни. Один из таких — "Путь паломников" об эмигранте из Танзании Дауде. Он беден, работает санитаром и постоянно сталкивается с предрассудками о своем народе, с расизмом, страхом и унижением. Все, чего ему хочется, — это просто найти свой дом и вести спокойную жизнь, но в новой стране его не принимают, а вернуться домой — значит пойти на верную смерть.
А для любителей нон-фикшена есть, например, книга Николая Жаринова "Тайная жизнь шедевров", где автор рассказывает настоящие истории создания 13 картин Алексея Саврасова, Михаила Врубеля, Пабло Пикассо, Василия Пукирева, Ивана Айвазовского и многих других. Жаринов развенчивает общеизвестные мифы и легенды, которые только путают неискушенного в исторических подробностях читателя, донося правдивые факты.
Если живопись — это не ваше, а прикоснуться к великому хочется, почитайте работу Александра Васькина "Повседневная жизнь Большого театра. От Федора Шаляпина до Майи Плисецкой". Многие из нас знают фамилии великих артистов, которые выступали в стенах одного из главных театров страны, ну а эта книга станет хорошим поводом разложить события по полочкам. Как набирали труппу, как приходили в театр и как его приходилось покидать? Как тогда проводили досуг и что происходило, когда свет на сцене гас, что творилось в кулуарах истории? Эта книга с головой окунет вас в атмосферу московской богемы прошлого столетия.