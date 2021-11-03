"Дюна", "Армия воров" и сериал про горничную: что смотреть на праздниках

Если вы уже проштудировали сериал "Игра в кальмара", который все обсуждают уже больше двух месяцев, и определились с тем, действительно ли он стоит такой шумихи или это просто хайп, то многочисленные стриминги все равно не оставят вас без дела. Тем более что новинки проката появляются на них все чаще и чаще. Так, во время ноябрьских праздников можно посмотреть эпичную "Дюну", приквел "Армии мертвецов" Зака Снайдера, драматический сериал с Маргарет Куэлли и Энди Макдауэлл "Уборщица. История матери-одиночки", созерцательный "Дунай" Любови Мульменко, маленький шедевр японской студии Ghibli "Еще вчера" и много чего другого. Кстати, не забывайте, что на Netflix есть вся коллекция легендарной Ghibli, поэтому все праздники можно легко посвятить только ей. "Дюна" Можно посмотреть на КиноПоискHD

Описание Кадр из фильма "Дюна" © Warner Bros.

Эпичный фильм Дени Вильнёва уже онлайн! Тем более что сейчас главный блокбастер года можно посмотреть без опаски — недавно студия Warner Bros. объявила о том, что дает зеленый свет продолжению. Ведь фильм, вышедший в этом году, — это всего лишь первая часть фантастической истории, основанной на книге Фрэнка Герберта. По сюжету император отправляет главу дома Атрейдесов — герцога Лето (Оскар Айзек) вместе с наложницей леди Джессикой (Ребекка Фергюсон) и наследником Полом (Тимоти Шаламе) на опасную планету Арракис в качестве наместника. На покрытой песками планете добывают самое ценное вещество во Вселенной, "меланж", который позволяет совершать сверхсветовые путешествия. Правда, намерения императора не так уж чисты — вместе с домом Харконнен он нападает на Арракис и уничтожает дом Атрейдесов. Сразу понятно, что Вильнёв хотел сделать большое кино, чтобы все вокруг громыхало, оглушало, поражало масштабами. Фильм воспринимает себя максимально серьезно — на кону судьбы Вселенной и вальяжничать некогда. Картина как будто бы захватывает тебя в тиски, обрушивается огромной волной и задействует все органы чувств, чтобы ты не мог опомниться до самого конца. "Армия воров" Можно посмотреть на Netflix

Описание Кадр из фильма "Армия воров" © Stanislav Honzik/Netflix

Приквел фильма ужасов "Армия мертвецов" Зака Снайдера о взломщике сейфов Людвиге Дитере. Картину запустили в производство сразу после выхода "Армии мертвецов". Видимо, Снайдер знал, что зрителям понравится странноватый немец в исполнении Маттиаса Швайгхефера, который не вписывается в амплуа крутого преступника. До того как Людвиг Дитер присоединился к команде, отправившейся прямо в наводненный зомби Лас-Вегас, он работал скромным банковским служащим в Потсдаме и вел очень непопулярный видеоблог о взломе сейфов. Себастиан (так на самом деле зовут героя) увлекался сейфами исключительно в теории и не планировал использовать знания на практике, пока с ним не связалась команда воров, предложившая взломать три легендарных сейфа, созданных великим мастером Хансом Вагнером. "Армия воров", где Швайгхефер выступил в качестве режиссера, не старается быть великим фильмом про легендарных воров. Это чисто развлекательное кино, которое иронично проходится по жанру аферистских картин, а непосредственный Себастиан вполне стоит того, чтобы посмотреть про него отдельный фильм. "Дунай" Можно посмотреть на KION

Описание Съемки фильма "Дунай" © Видеосервис START

Режиссерский дебют сценаристки "Верности" и "Комбината "Надежда" Любови Мульменко. Девушка Надя едет в отпуск в Белград. Она — интроверт, скупа на улыбки, любит, чтобы все было по плану, и с головой погружена в работу. Рабочие звонки достают ее даже в отпуске, и она не в силах не взять трубку. Надя знакомится с сербом Нешей, безработным жонглером, ведущим полубродячий образ жизни. Девушку затягивает в свободный, разбитной, веселый и вечно пьяный Белград, и она принимает импульсивное решение бросить Москву, надоевшую работу и четкие планы на жизнь. Сначала "Дунай" похож на беззаботное отпускное кино, но на самом деле Мульменко говорит о столкновении двух культур и мировоззрений, которые даже при самой большой любви не могут ужиться вместе. Это фильм об экзистенциальном поиске, когда как бы быстро и далеко ты ни бежал, самый большой вопрос о твоих целях и предназначении все равно остается без ответа. Обо всем этом режиссер рассуждает очень спокойно и без надрыва. "Дунай" — очень тонкое, созерцательное кино, и его послевкусие остается с вами надолго. "Уборщица. История матери-одиночки" Можно посмотреть на Netflix

Описание Кадр из фильма "Уборщица. История матери-одиночки" © Ricardo Hubbs/Netflix

Бешеный успех "Игры в кальмара" отвел внимание зрителей от другого не менее достойного проекта — экранизации книги Стефани Лэнд "Уборщица. История матери-одиночки" с Маргарет Куэлли и ее мамой Энди Макдауэлл, где они сыграли мать и дочь. Молодая мать Алекс (Куэлли) берет свою трехлетнюю дочь Мэдди и убегает из дома посреди ночи, скрываясь от мужа-алкоголика Шона (Ник Робинсон). У нее нет денег, нет вещей, нет дома, она практически бездомная жертва эмоционального насилия, правда, сама Алекс не хочет этого признавать. В итоге ей приходится окунуться с головой в дебри системы социальной поддержки и устроиться работать уборщицей, чтобы наконец-то вырваться на свободу. Этому мешают не только тотальное безденежье и отсутствие крыши над головой, но и проблемная мать с недиагностированным биполярным расстройством (Макдауэлл), которая не может разобраться со своей собственной жизнью, и Шон, который не намеревается отпускать дочь и Алекс просто так. "Уборщица" по уровню напряжения и глубине социального подтекста никак не уступает "Игре в кальмара" — героиня постоянно стоит на обрыве и не срывается только благодаря чуду и несгибаемой воле. Сериал охватывает широкий круг проблем: от абсурдности бюрократической системы до обретения одной отдельной женщиной эмоциональной и экономической свободы. В какой-то степени и Алекс, и Шон становятся продуктами своих семей — на протяжении всего шоу они пытаются вырваться из привычных рамок, навязанных родителями, и начать жить по-своему. При этом "Уборщица" никого не демонизирует и не перебарщивает с мелодрамой. Нам показывают путь отдельного человека, который своим примером вдохновляет меняться и бороться за себя. "Еще вчера" Можно посмотреть на Netflix

На эту тему Добрый японский сказочник: из чего состоят миры Хаяо Миядзаки

Шедевр студии Ghibli, созданный под руководством одного из ее основателей Исао Такахаты. Мультфильм рассказывает о 27-летней Таэко. Она берет десятидневный отпуск на работе в Токио и отправляется к родственникам в деревню, чтобы насладиться простым деревенским бытом и сельскими пейзажами. По пути девушке почему-то вспоминается пятый класс и десятилетняя Таэко, которая впервые начинает познавать жизнь, в первый раз влюбляется, борется с дробями, ссорится с сестрой и мучится от чувства вины. Эти воспоминания помогают взрослой героине лучше понять себя, найти свой путь и любовь. Несмотря на то что половина действия мультфильма проходит в детстве Таэко, "Еще вчера" в отличие от других проектов Ghibli нацелен прежде всего на взрослую аудиторию. Такахата в противовес своему творческому партнеру Хаяо Миядзаки, который всегда включает в свои проекты магию и предпочитает сказочные мотивы, делает фильм максимально реалистичным. "Еще вчера" совершенно не смотрится и не ощущается как аниме, а больше похож на серьезное драматическое произведение о взрослении, которое бьет в самое сердце. "Герда" Можно посмотреть на START с 5 ноября

Описание Кадр из фильма "Герда" © Видеосервис START

Мистическая драма Натальи Кудряшовой уже успела получить приз за лучшую женскую роль в Локарно и спецприз жюри на "Кинотавре" и вот наконец добралась до широкого зрителя. Девушка Лера (дебютантка Анастасия Красовская) живет вместе с мамой, учится на социолога, днем ходит по домам с разными опросами и наблюдает жизнь обычных людей, а ночью танцует в ночном клубе под псевдонимом Герда, чтобы заработать на жизнь. Ее мать не хочет принимать тяготы повседневности и поэтому обитает где-то между сном и реальностью, отец ушел из семьи, но не может до конца отпустить мать и дочь, терроризируя их пьяными истериками. Лера привязана к миру, из которого хочет улететь, но все никак не может расправить крылья. Кудряшова создает современную сказку с элементами магического реализма в беспробудной серости спальных районов, где даже в бесконечных рядах многоэтажек может проснуться волшебство. "Чиновница" Можно посмотреть на KION с 5 ноября

Описание Кадр из фильма "Чиновница" © KION