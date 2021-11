В Лондоне объявят имя лауреата Букеровской премии по литературе

ЛОНДОН, 3 ноября /ТАСС/. Имя лауреата Букеровской премии (Booker Prize) будет объявлено в среду в Лондоне. Обладатель будет выбран из короткого списка, в который вошли шесть писателей.

Авторы из Соединенных Штатов заняли половину мест в шорт-листе. Это обладатель Пулитцеровской премии 2019 года Ричард Пауэрс с романом "Замешательство" (Bewilderment), Мэгги Шипстед с книгой "Большой круг" (Great Circle) и Патриша Локвуд - "Все об этом молчат" (No One is Talking About This), для которой это дебютный роман.

Остальные писатели из короткого списка представляют три разные страны. Анук Арудпрагазам - Шри-Ланку ("Дорога на север", A Passage North), Дэймон Гэлгут, трижды попадавший в шорт-лист премии, - ЮАР ("Обещание", The Promise), а Надифа Мохамед ("Авантюристы", The Fortune Men) - Сомали. Мохамед также имеет британское гражданство.

Среди финалистов престижной премии не оказалось самого титулованного автора из 13 писателей, ранее отобранных в длинный список - британца японского происхождения Кадзуо Исигуро. В 1989 году он удостоился Букеровской премии за роман "Остаток дня" (The Remains of the Day), а в короткий список попадал в общей сложности три раза. В 2017 году ему была присуждена Нобелевская премия по литературе. Ранее попадание в лонг-лист ему обеспечил фантастический роман в жанре антиутопии "Клара и Солнце" (Klara and the Sun). Книга увидела свет в 2021 году, была переведена и издана в России.

Мнение жюри

Майя Джасанофф, председатель жюри одной из самых престижных наград в области литературы на английском языке. объяснила выбор произведений тем, что они созвучны событиям наших дней, и в них также, как реальном сегодняшнем мире, "люди одновременно вдохновляются и сдерживаются силами, которые превосходят их самих". "Некоторые из них остро наполнены самоанализом, перенося нас в мозг тамила, изучающего шрамы гражданской войны в Шри-Ланке, и американки, которая отключается от интернета, чтобы справиться с семейным кризисом. Некоторые переносят нас в сообщества, переживающие муки исторической трансформаций: доки Кардиффа в первые годы британской деколонизации, в степи Претории в последние годы апартеида, - рассказала Джассанофф, американский историк и писатель, преподаватель Гарвардского университета. - Некоторые имеют глобальный размах, следуя за летчиком в середине века в ее попытке облететь Земной шар и современного астробиолога, воспитывающего сына в ситуации изменения климата".

О премии

Книги, попавшие в короткий список, были отобраны из 158 произведений, опубликованных в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2020 года. Лауреат премии получит приз в размере £50 тыс. ($68 тыс.).

Букеровская премия была учреждена в 1968 году. Впервые ее вручение состоялось в 1969 году. До 2013 года эта награда присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества, Ирландии или Зимбабве. Однако затем жюри позволило претендовать на нее писателям из других стран за произведения, написанные на английском языке и опубликованные в Соединенном Королевстве.

В прошлом году обладателем премии стал шотландский писатель Дуглас Стюарт с дебютным романом Shuggie Bain ("Шагги Бейн").