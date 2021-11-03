Кехман: МХАТ должен к 2024 году зарабатывать 1 млрд рублей внебюджетных средств в год

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Коллектив Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького к 2024 году должен выйти на показатели в 1 млн зрителей и 1 млрд рублей внебюджетных средств в год, считает генеральный директор театра Владимир Кехман.

"Могу привести одну цифру: хочу в 2024 году, чтобы у нас был 1 млн зрителей и миллиард - вне бюджета. Вот план мой", - заявил Кехман ТАСС.

По его словам, о развитии и художественной стратегии театра пока говорить преждевременно. "Сначала мы должны до конца года выжить. После этого, когда мы поймем, какая у нас будет экономическая ситуация, можно будет начинать какие-либо поиски или принимать какие-либо новые решения, в том числе с Минкультуры по поиску художественного руководителя", - добавил Кехман.

Глава учреждения назвал финансовую ситуацию, которая в данный момент сложилась в театре, катастрофической.

"На сегодняшний день мы должны исправить ту экономическую ситуацию, в которой находимся. Я не хочу приводить конкретных цифр, потому что они катастрофические просто", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что когда пришел в Новосибирский государственный театр оперы и балета, оставалось время до конца года, чтобы заработать дополнительные средства, а сейчас положение сложнее. "Я думал, что хуже, чем в Новосибирске, быть не может. Ситуация экономическая в театре очень сложная. В Новосибирске я оказался в мае, и там можно было хоть какие-то получить дополнительные средства. Сейчас мы просто должны выжить до конца года. Это я объяснил труппе", - добавил собеседник агентства.

При этом он рассказал, что планирует на следующей неделе решить технические вопросы для осуществления выплат заработной платы коллективу театра.

Кехман был назначен генеральным директором МХАТ им. М. Горького 27 октября. Накануне стало известно об уходе из театра художественного руководителя Эдуарда Боякова, с которым в мае 2021 года Минкультуры продлило контракт на пять лет.