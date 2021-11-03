Худрук конкурса им. Фраучи рассказал о наградах, которые получит победитель

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Победитель VII Международного конкурса и фестиваля исполнителей на классической гитаре им. Александра Фраучи станет обладателем гитары японского мастера Юичи Имаи и денежного приза в размере 900 тыс. рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил художественный руководитель смотра Дмитрий Илларионов.

"Денежные призы достаточно большие: первая премия - 900 тыс. рублей, плюс гитара японского мастера, которая тоже стоит немало", - рассказал худрук. Илларионов напомнил, что традиционно для победителя также проводили гастрольный тур по России, но в этот раз из-за нестабильной эпидемиологической ситуации организаторы не могут гарантировать проведение концертов.

Всего на конкурсе предусмотрены три премии. Обладатель второго приза получит 350 тыс. рублей, третьего - 180 тыс. рублей. Также предусмотрены подарки от партнеров смотра.

В первом туре конкурса им. Фраучи жюри оценивало музыкантов заочно, по видеозаписям, в нем приняли участие 40 исполнителей из 16 стран. Во второй тур прошли 18 гитаристов из 13 стран: России, Австралии, Белоруссии, Болгарии, Германии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Украины, Швейцарии. С 9 по 13 ноября они соберутся в Москве. Прослушивания второго тура пройдут в Российской академии музыки им. Гнесиных, а финал в сопровождении оркестра - в Соборной палате.

"Хочу сказать, что это самый представительный год за всю историю конкурса, несмотря на пандемию, - отметил Илларионов. - Это как раз говорит о том, что гитара развивается и что наш конкурс ценится не только в России, но и за рубежом".

Международный конкурс и фестиваль им. Фраучи был основан в 2009 году Марией Латинской-Фраучи в память о ее супруге - гитаристе, педагоге, профессоре гитары Александре Фраучи. За время работы он стал крупнейшим гитарным конкурсом в России и СНГ и вошел в пятерку наиболее заметных конкурсов гитары в мире. Смотр проходит раз в два года. ТАСС - информационный партнер конкурса-фестиваля.