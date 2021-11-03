Руководители московских театров рассказали об адаптации к режиму "ковид-фри"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Введение обязательного требования проверки QR-кода для посещения театров по-разному отразилось на работе ведущих столичных сцен: так, на работу Большого театра ситуация повлияла мало, а зрители Театра им. Евг. Вахтангова вернули билеты на сумму примерно в 1 млн рублей. Об этом ТАСС рассказали руководители учреждений.

Гендиректор Большого театра Владимир Урин назвал ситуацию рабочей, отметив, что люди с пониманием относятся к введению QR-кодов для посещения спектаклей и их проверке на входе, и на посещаемости их введение не сказалось.

"Ситуация вполне рабочая, люди с пониманием относятся к ситуации. Информация прошла по СМИ. Людей, которые приходят и не знают о том, что вход по QR-кодам, практически нет. Конечно, какая-то часть людей сдает билеты, но мы их тут же пускаем обратно в продажу. Принципиально на заполняемости зрительного зала это не сказалось", - сообщил Урин ТАСС.

Очередей в кассы на возврат билетов не отмечается. "Нет проблемы. Ведь сдают билеты в кассу реально те, кто их покупал в кассе. А все, кто покупал их в интернете, пишут заявление, мы спокойно им обратно перечисляем деньги", - рассказал гендиректор ГАБТ.

На входе в театр зрителям, по его словам, приходится несколько задержаться для проверки QR-кода. "Какое-то время это отнимает. Если раньше мы показывали билеты и сразу проходили в театр, конечно, это чуть-чуть усложняет процедуру. Людям приходится иногда 3-5 минут постоять. Работаем в этом режиме, подготовились. Пока, в первые дни, это на посещаемости не сказалось", - сказал Урин.

Театр им. Вахтангова

Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок сообщил ТАСС, что зрители вернули в театр порядка 1 тыс. билетов на 1 млн рублей.

"Сегодня возвращено порядка 1 тыс. билетов на 1 млн рублей. Мы у себя на сайте повесили объявление о правилах входа в театр в соответствии с указом мэра. У кого нет QR-кода, или кто отказывается получать его, или кто отказывается делать ПЦР накануне, те имеют право сдать билеты без штрафных санкций. Это можно было сделать с 20 октября по 1 ноября - с момента, как вышел указ мэра о входе в театр по QR-кодам. Все могли сдать билеты", - рассказал Крок.

В целом, по его словам, в период объявленных выходных дней продажи упали. "До выхода указа о введении QR-кодов за неделю продавали порядка 4,5 тыс. билетов, после - последняя неделя - 1,5 тыс.", - сказал собеседник агентства.

Крок также прогнозирует очереди на вход в театр с 8 ноября, когда будет разрешена 70-процентная заполняемость зала. "То, что это будут огромные очереди на вход, это без сомнения. Нужно сделать три пункта контроля: первый - мы должны проверить у зрителя температуру, второй уровень контроля - мы должны проверить у зрителя QR-код, после этого мы должны проверить билеты. И только после этого зритель имеет право войти в театр. Поэтому мы обращаемся ко всем нашим зрителям, чтобы они приходили в театр заранее. Мы театр теперь открываем не за 45 минут до начала спектакля, а за час", - добавил Крок.

Он подчеркнул, что вход по QR-кодам будет продолжен и после 7 ноября до отмены соответствующих антиковидных мероприятий.

"Нам нелегко. Мы не сможем вовремя начинать спектакли. Понимаем, какие сейчас будут конфликтные ситуации на входе со зрителями. Выяснится, что кто-то не знал, кто-то QR-код дома забыл, у кого-то не сканируется, не грузится, у кого-то прививка сделана, а QR-код не получен, кто-то сделал за границей, не в Москве. Таких зрителей у нас очень много. Я отдаю себе отчет, что будет испорчено у людей настроение <...>. Но будем максимально бережно, с пониманием подходить к каждому человеку и делать от себя все возможное, чтобы зритель попал в театр", - заверил директор.

"Ленком"

Директор московского театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер напомнил, что театр начал пускать зрителей на спектакли по QR-кодам еще раньше - в качестве эксперимента, когда при таком условии была разрешена 100-процентная заполняемость зала, и продал билеты на 100% зала на постановки с 1 ноября.

"До этого указа был указ другого толка, согласно которому с 1 ноября нам дали разрешение продавать билеты на 100% зала с QR-кодами или ПЦР. А сейчас, по новому указу Сергея Семеновича (Собянина - прим. ТАСС), только 50% до 7 ноября. Здесь маленькая проблемка была: как людям, которые купили билеты, перенос делать? Потому что всех мы не могли принять, учитывая, что продавали билеты на 100% зала. Но мы вышли из положения, сделали переносы, кому это было нужно, удовлетворили всех желающих. И практически билеты не сдают, что приятно", - сказал Варшавер ТАСС.

По его словам, билеты сдают редко и не из-за отсутствия QR-кода.

"Сдают редкие два билета, и то не потому, что нет QR-кода или чего-то другого, потому что QR-код обязан был быть и раньше <...>. Поэтому на сегодняшний день "Ленком" на белом коне. У нас налаженное дело", - заявил собеседник агентства.

Еще в октябре в "Ленкоме" прошли три экспериментальных спектакля со 100-процентной заполняемостью зрительного зала. "Поэтому мы по накатанной с 28 октября органично вошли в новый порядок. А с 8 ноября нам разрешено продавать 70% билетов тоже с QR-кодами, ПЦР. Уже не 50%, а 70%", - сказал директор.

Власти Москвы и Подмосковья из-за ситуации с коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Театры и музеи продолжат принимать зрителей в этот период, но только при предъявлении QR-кода и при наличии защитных масок. Допустимая заполняемость помещений составит не более 50%. По окончании периода нерабочих дней, с 8 ноября, использование системы QR-кодов и защитных масок для посещения театров и музеев останется обязательным, а допустимая заполняемость увеличится до 70%.