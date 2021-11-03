Fox: отец Бритни Спирс просит суд немедленно прекратить его опеку над певицей

ТАСС, 3 ноября. Джейми Спирс, отец певицы Бритни Спирс, в понедельник подал заявление о немедленном прекращении опеки над дочерью. Об этом в среду сообщила телекомпания Fox News со ссылкой на документы суда.

"Джейми [Спирс] не видит причин продолжать опеку и утверждает, что не заинтересован в ее продолжении", - говорится в заявлении. Спирс предложил немедленно и навсегда прекратить его опекунство и не потребовал компенсации: ранее сообщалось, что отец певицы хотел получить за отказ от опеки $2 млн.

В сентябре Спирс подал ходатайство об отказе опекунства над дочерью. Позднее суд отстранил его от опекунства. Уточнялось, что решение носит временный характер.

В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. С тех пор финансы певицы, включая многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец и назначенный судом адвокат. Отец певицы также принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни. Некоторые поклонники исполнительницы утверждали, что она не хотела этого, но была вынуждена соглашаться.

В 2019 году одним из опекунов Спирс стала менеджер Джоди Монтгомери. У отца певицы в то время были серьезные проблемы со здоровьем, ему провели несколько хирургических операций. В 2020 году назначенный судом адвокат Бритни Спирс попросил изменить условия опеки и отстранить от нее отца исполнительницы. В этом случае контроль над состоянием перешел бы к Монтгомери. В июле этого года певица лично выступила в суде и в своей речи попросила отменить продолжающееся уже около 13 лет опекунство над ней.