Дэймон Гэлгут стал обладателем Букеровской премии за роман "Обещание"

Роман рассказывает об апартеиде в ЮАР, который переплетается с жизнью нескольких членов одной белой семьи. История начинается в 80-х годах прошлого века, когда умирающая женщина просит мужа дать обещание отдать ее дом на ферме черной служанке. Супруг не выполняет обещания, и оно становится словно проклятием всей семьи на три десятка лет. Сам роман разбит на четыре части - по количеству описываемых похорон.

За свою карьеру 57-летний писатель, который живет в Кейптауне, издал девять романов, причем "Обещание" стало первой работой Гэлгута за последние семь лет. Два его произведения уже попадали в короткий список Букеровской премии. Это были "Добрый доктор" (The Good Doctor) в 2003 году и "В незнакомой комнате" (Strange Room) в 2010 году.

Гэлгут - третий представитель ЮАР, который становится обладателем этой премии. В 1974 году Букер достался Надин Гордимер (совместно с британцем Стенли Миддлтоном), а в 1983 и 1999 годах - Джону Максвеллу Кутзее. Оба они позже стали обладателями Нобелевских премий по литературе.

Мнение жюри

"Обещание" поразило нас с самого начала пронзительным и невероятно хорошо построенным повествованием о жизни южноафриканской семьи в эпоху конца апартеида и после него, - прокомментировала выбор жюри его председатель, американский историк и писатель, преподаватель Гарвардского университета Майя Джасанофф. - Чем больше мы читали, тем больше чувствовали, как книга растет. Написанная почти разочаровывающим в своей экономности языком, она дает возможность в трогательной манере глубоко проникнуться распрями разных поколений, поразмышлять над тем, что есть полноценная жизнь и как принять смерть, изучает емкие метафорические последствия обещания в современной Южной Африке".

В ответ на просьбу корреспондента ТАСС описать произведение в трех словах, Джасанофф сказала: "Я думаю, что она глубокая, мощная и точная".

Сам Гэлгут на прошлой неделе в эфире радио Би-би-си признался, что идея сюжета пришла к нему после разговора с другом, который рассказывал ему о разных похоронах. "Мне пришло в голову, что это могло бы стать романом и интересным способом описания семейной саги. Если бы у вас было лишь небольшое оконце, через которое вы могли посмотреть на эти четверо похорон, и вы не знали бы всей семейной истории, то, как читателю, вам пришлось бы заполнять самому эти пробелы", - сказал писатель, назвав восхитительными эти недосказанности.

О коротком списке

В борьбе за премию и приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (68 тысяч долларов) Гэлгут обошел таких авторов из шорт-листа, как обладателя Пулитцеровской премии 2019 года американца Ричарда Пауэрса с романом "Замешательство" (Bewilderment), американок Мэгги Шипстед (США) с книгой "Большой круг" (Great Circle) и Патришу Локвуд ("Все об этом молчат", No One is Talking About This). В короткий список также входили Анук Арудпрагазам из Шри-Ланки ("Дорога на север", A Passage North) и Надифа Мохамед ("Авантюристы", The Fortune Men) из Сомали.

Эти книги были отобраны из 158 произведений, опубликованных в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2020 года.