Фильм "Купе номер 6" с Юрой Борисовым номинировали на премию Европейской киноакадемии

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Созданный при поддержке Минкультуры РФ фильм "Купе номер 6" (Hytti № 6) финского режиссера Юхо Куосманена удостоился трех номинаций на премию Европейской киноакадемии. Об этом сообщает во вторник пресс-служба компании-прокатчика Sony Pictures.

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"Новый фильм Юхо Куосманена "Купе номер 6" получил три номинации на премию Европейской киноакадемии", - рассказали в пресс-службе.

Мелодрама претендует на звание "Лучший фильм", а исполнители главных ролей Юра Борисов и Сейди Хаарла представлены в актерских номинациях. Церемония награждения состоится 11 декабря в Берлине.

Ранее картина удостоилась Гран-при на 74-м Каннском кинофестивале. Она рассказывает о путешествии в конце 1990-х годов двух молодых людей из Москвы в Мурманск. Продюсерами с российской стороны выступили Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. В создании приняли участие также Финляндия, Эстония и Германия.