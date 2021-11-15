В Будапеште объявили лауреатов музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021

ТАСС, 15 ноября. В Будапеште в воскресенье вечером объявили лауреатов музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021. Прямая трансляция церемонии вручения наград победителям проходила на официальном сайте премии.

Как американское и советское телевидение привыкало к MTV

Посмотрим, что за музыка. Как американское и советское телевидение привыкало к MTV

Британский музыкант Эд Ширан выиграл награду в категории "Лучший исполнитель", а его композиция Bad Habits ("Плохие привычки") победила в номинации "Лучшая песня". Приз в категории "Лучший российский исполнитель" получил поп-певец Макс Барских (настоящее имя - Николай Николаевич Бортник).

В номинации "Лучший рок-исполнитель" победила итальянская группа Maneskin, получившая широкое признание после триумфа на конкурсе "Евровидение" в мае 2021 года.

Максимальное количество номинаций собрал южнокорейский коллектив BTS. Они победили в категориях "Лучшая группа", "Лучший поп-исполнитель", "Лучший исполнитель кей-поп" (южнокорейская поп-музыка) и "Самые преданные поклонники".

Награду за лучшее музыкальное видео получил американский рэпер Lil Nas X за клип на песню Montero. В категории "Лучший хип-хоп" победила американская певица Ники Минаж, а приз за лучшую электронную музыку выиграл французский диджей и продюсер Дэвид Гетта.

Награду "Лучшего нового исполнителя" получила американская рэп-исполнительница Соуити (Saweetie). В категории "Лучший совместный проект" благодаря композиции Kiss Me More ("Целуй меня больше") победили ее соотечественницы - Доджа Кэт и SZA. "Лучшим латиноамериканским исполнителем" стал колумбийский музыкант Малума, а награда "Лучшего американского исполнителя" досталась певице из США Тейлор Свифт.

О премии

В этом году церемония вручения наград вернулась к своему привычному формату и прошла на спортивной арене имени Л. Паппа в венгерской столице в присутствии зрителей.

Премия MTV European Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1994 году. Победители определяются в результате открытого онлайн-голосования. В разные годы ее лауреатами становились такие известные исполнители, как Рианна, Леди Гага, Джастин Бибер, Тейлор Свифт и другие. Победителям традиционно вручают статуэтки в виде земного шара, к которому на пружине прикреплен логотип телеканала. В прошлом году трансляция церемонии вручения премии привлекла зрительскую аудиторию численностью около 6,4 млн человек.