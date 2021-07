Посмотрим, что за музыка. Как американское и советское телевидение привыкало к MTV

Первым клипом в многолетней истории MTV стал программный ролик Video Killed the Radio Star британской группы The Buggles. Смысл жеста угадывался на раз, безапелляционное утверждение исключало любые сомнения — радио пришел конец, настала эра музыкального телевидения. Попутно определился победитель в давней битве форматов "альбом" и "сингл". Маятник продаж постоянно колебался то в одну, то в другую сторону, пока продюсеры MTV не закрыли тему: лучший формат — клип. Это же касалось и метаний среднего потребителя: хватит выбирать, на чем слушать любимые песни, и молиться на качество звука — музыку нужно смотреть.

Вопрос "когда?" отпал сам собой: MTV обещал круглосуточное вещание и постоянную ротацию клипов. "Слишком много не бывает", — обещала реклама канала. Ладно, посмотрим, что за музыка, решали зрители и давали каналу шанс.

"Я хочу мой MTV!"

Новая концепция, впрочем, прижилась не сразу. Главный арбитр и путеводитель по американской поп-культуре — журнал Rolling Stone — никак не отреагировал на появление MTV.

Во-первых, концепция была не такой уж новой. История развлекательного видеоконтента с участием музыкантов насчитывала десятки лет, свои экранные визитные карточки были у знаменитостей со времен Элвиса Пресли и The Beatles. Новички знали, что стоит им попасть в программу Top of the Pops или "Шоу Эда Салливана", как их карьера устремится вверх, словно ракетоноситель: билеты на концерты будут разобраны, записи сметены с прилавков. В 1970-х годах двустороннее движение между радиостанциями и телеканалами вышло на новый уровень: местные хиты кочевали с коротких волн на федеральные "кнопки" и обратно.

Собственно, прародитель MTV, на базе которого вырос новый проект, — специализированный кабельный канал Sight on Sound — первые несколько лет имел хорошо знакомую зрителям сетку: фрагменты концертов и музыкальных шоу. Клипы как таковые оставались редкостью.

Во-вторых, поначалу канал был доступен для просмотра только жителям штата Нью-Джерси. Кабельные операторы не спешили вставлять MTV в пакет каналов. Чтобы стимулировать новые подключения, канал запустил крупномасштабную рекламную кампанию I Want My MTV с участием статусных рок-титанов уровня Дэвида Боуи и Мика Джаггера, а также дерзких новичков вроде Боя Джорджа и Синди Лопер. Ролики рисовали картину искусственного ажиотажа, будто звезды обзванивают операторов телесетей и, срываясь на крик, требуют дать им "мой MTV". Расчет на то, что за звездами потянутся их поклонники, оправдался: не прошло и года, как аудитория канала исчислялась миллионами зрителей.