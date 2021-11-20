"Ширли-мырли", Шекспир и Бунин. Знаменитые роли Валерия Гаркалина

Валерия Гаркалина называли характерным комедийным актером: все его основные роли как раз этого жанра. Полжизни он отдал Театру сатиры, потом играл в антрепризах на независимых площадках с разными командами.Заслуженный и народный артист России, профессор ГИТИСа частенько доводил зрителей до слез (от смеха). Его удивительная непосредственность позволяла ему каждую роль отыгрывать с простотой и легкостью, будто для этого образа он был рожден.
ТАСС вспоминает его самые яркие работы.
"Ширли-мырли"
Режиссер — Владимир Меньшов
Этот фильм Владимира Меньшова вышел на экраны в 1995 году. На главную роль претендовали Александр Абдулов (Меньшов передумал из-за дисциплины и характера актера), Олег Табаков (который отказался, решив, что образ Суходрищева ему подходит больше) и Никита Михалков (не смог участвовать из-за плотного графика). Гаркалина же Меньшов увидел на театральной сцене и тут же предложил ему сняться в картине.
В фильме Гаркалин сыграл сразу трех персонажей — братьев-близнецов, которые никогда не были знакомы. Один из них стал цыганским бароном, другой — музыкантом с мировым именем, а третий — вором и аферистом. Сыграть таких разных персонажей в одиночку было непросто, но, в том числе и благодаря подбору актеров, фильм, наряду с картинами "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби", стал одной из самых важных работ режиссера.
Интересно, что сам актер несколько раз пытался из проекта выйти. Ему казалось, что режиссер недоволен его работой. Но на самом деле это было, конечно, не так, в чем Меньшов и признался ему. Вместе с Гаркалиным в фильме снялись Любовь Полищук, Инна Чурикова, Армен Джигарханян, Ролан Быков, Олег Ефремов и другие.
"Ландыш серебристый"
Режиссер — Тигран Кеосаян
Наверное, это первый российский фильм (наряду с "Киксом") о шоу-бизнесе. Главная героиня Зоя мечтает стать певицей и уехать в Москву. Этому препятствует ее отец, спускает, так сказать, с небес на землю мечтательную барышню. Но совершенно случайно она встречает двух продюсеров, за которыми и увязывается в Белокаменную, где у нее начинаются самые настоящие приключения. А "Ландыш серебристый" — это название ее духов, которые так сильно раздражали всех. "Опять она, и опять она пахнет", — с досадой восклицает Лева, один из продюсеров.
В фильме актер сыграл эпизодическую роль композитора Романа Кромина — романтичного молодого человека, который рассказывает о своей первой любви. Потом он садится за рояль и со словами "я сочинил вот это" наигрывает мелодию из "Шербурских зонтиков". "Я — бог", — томно провозглашает он. "Ты — вор", — поправляет один из главных героев.
"Лес"
Режиссер — Роман Самгин
Это захватывающая комедийная история по пьесе Островского. Тут есть все — любовные интриги, глупая корысть, женская хитрость, благодаря которой добро победит. Каждый из героев мечтает о чем-то своем — о искренней любви, о богатой свадьбе или о дорогом доме. И все это, как всегда у Островского, преподносится в комическом свете, с шутками, которые, кажется, никогда не потеряют актуальности.
В спектакле Гаркалин исполнял роль Геннадия Несчастливцева — одного из двух бедных актеров. Они вместе со своим другом (тоже артистом) Счастливцевым мечтают о собственной труппе. Скитания как раз и приводят их в дом главных героев, где Гена становится придворным лакеем, невольно являясь участником и чуть ли не ключевым персонажем в решении всех подковерных игр и страстей обитателей усадьбы.
"Двор"
Режиссер — Владимир Панков
Этот спектакль был поставлен студией "Саундрама" и долгое время шел на сцене "Гоголь-центра". Все работы этой команды, даже драматические спектакли, отталкиваются в первую очередь от музыки. Но это не мюзиклы или оперы: в их проектах смешиваются самые разные направления современного искусства. В основе этого спектакля — одноименная пьеса современного драматурга Елены Исаевой. Действие происходит в середине 80-х годов — железный занавес только спал, и люди кинулись слушать зарубежные группы в духе Pink Floyd, The Beatles или Led Zeppelin.
Гаркалин сыграл в постановке одну из ведущих ролей — слесаря Генку. Его напарником был Владимир Меньшов, которому досталась также одна из главных партий австралийца Сашки, давнего друга Генки.
"Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня…"
Режиссер — Дмитрий Крымов
Спектакль по "Темным аллеям" Бунина шел в 2011 году в Школе драматического искусства в Москве. Режиссер Дмитрий Крымов говорит, что это фантазия по Бунину на тему любви. Семеро мужчин на сцене представляют собой собирательный образ персонажа из рассказов писателя. Они, как правило, одержимы безумной, а следовательно, и губительной страстью к женщине.
Самому Гаркалину такой подход режиссера нравился. Он говорил, что самое главное в постановке спектакля — отойти от клиширования, потому что подобное мышление — мертвое. "Это удивительно — так раскрыть тему мужского и женского, с такой неожиданной стороны... Это как взрыв", — говорил он.
"Как вам это понравится" по пьесе Шекспира "Сон в летнюю ночь"
Режиссер — Дмитрий Крымов
Этот спектакль 2012 года также шел в Школе драматического искусства в рамках Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова. Как говорят сами создатели, это не Шекспир, и чтобы это подчеркнуть, они даже приписали "Как вам это понравится". Из самой пьесы английского драматурга взят только финал, где непрофессиональные артисты-ремесленники ставят свой спектакль.
В постановке смешалось все — элементы цирка, акробатические номера, ростовые куклы, дрессированный джек-рассел-терьер, артисты детского балета и так далее. Валерию Гаркалину досталась роль самого Шекспира. Его задачей было помогать артистам: то текст подсказать, то позвать кого-то, реквизит подать или начать объяснять зрителям тайные смыслы постановки.
"Наливные яблоки"
Режиссер — Роман Мадянов
В основе спектакля комедийная пьеса Островского "Правда — хорошо, а счастье — лучше". Это история любви внучки богатой замоскворецкой купчихи и бедного приказчика. Девушку насильно выдают замуж за генерала, родня строит козни против ее возлюбленного, отправляя того в тюрьму. Но в итоге настоящая любовь победит и все будут счастливы.
Пьеса русского классика в постановке Романа Мадянова, который исполнил там и главную роль, решена довольно традиционно. У героев аутентичные костюмы, и декорации отвечают эпохе, в которой происходит действие. Актерский же дуэт Мадянова и Гаркалина неоднократно отмечался критиками и любим публикой.
Кадрия Садыкова