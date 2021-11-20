"Ширли-мырли", Шекспир и Бунин. Знаменитые роли Валерия Гаркалина

Интересно, что сам актер несколько раз пытался из проекта выйти. Ему казалось, что режиссер недоволен его работой. Но на самом деле это было, конечно, не так, в чем Меньшов и признался ему. Вместе с Гаркалиным в фильме снялись Любовь Полищук, Инна Чурикова, Армен Джигарханян, Ролан Быков, Олег Ефремов и другие.

В фильме Гаркалин сыграл сразу трех персонажей — братьев-близнецов, которые никогда не были знакомы. Один из них стал цыганским бароном, другой — музыкантом с мировым именем, а третий — вором и аферистом. Сыграть таких разных персонажей в одиночку было непросто, но, в том числе и благодаря подбору актеров, фильм, наряду с картинами "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби", стал одной из самых важных работ режиссера.

Этот фильм Владимира Меньшова вышел на экраны в 1995 году. На главную роль претендовали Александр Абдулов (Меньшов передумал из-за дисциплины и характера актера), Олег Табаков (который отказался, решив, что образ Суходрищева ему подходит больше) и Никита Михалков (не смог участвовать из-за плотного графика). Гаркалина же Меньшов увидел на театральной сцене и тут же предложил ему сняться в картине.

Валерия Гаркалина называли характерным комедийным актером: все его основные роли как раз этого жанра. Полжизни он отдал Театру сатиры, потом играл в антрепризах на независимых площадках с разными командами.Заслуженный и народный артист России, профессор ГИТИСа частенько доводил зрителей до слез (от смеха). Его удивительная непосредственность позволяла ему каждую роль отыгрывать с простотой и легкостью, будто для этого образа он был рожден.

Наверное, это первый российский фильм (наряду с "Киксом") о шоу-бизнесе. Главная героиня Зоя мечтает стать певицей и уехать в Москву. Этому препятствует ее отец, спускает, так сказать, с небес на землю мечтательную барышню. Но совершенно случайно она встречает двух продюсеров, за которыми и увязывается в Белокаменную, где у нее начинаются самые настоящие приключения. А "Ландыш серебристый" — это название ее духов, которые так сильно раздражали всех. "Опять она, и опять она пахнет", — с досадой восклицает Лева, один из продюсеров.

В фильме актер сыграл эпизодическую роль композитора Романа Кромина — романтичного молодого человека, который рассказывает о своей первой любви. Потом он садится за рояль и со словами "я сочинил вот это" наигрывает мелодию из "Шербурских зонтиков". "Я — бог", — томно провозглашает он. "Ты — вор", — поправляет один из главных героев.

Режиссер — Роман Самгин

​​Это захватывающая комедийная история по пьесе Островского. Тут есть все — любовные интриги, глупая корысть, женская хитрость, благодаря которой добро победит. Каждый из героев мечтает о чем-то своем — о искренней любви, о богатой свадьбе или о дорогом доме. И все это, как всегда у Островского, преподносится в комическом свете, с шутками, которые, кажется, никогда не потеряют актуальности.

В спектакле Гаркалин исполнял роль Геннадия Несчастливцева — одного из двух бедных актеров. Они вместе со своим другом (тоже артистом) Счастливцевым мечтают о собственной труппе. Скитания как раз и приводят их в дом главных героев, где Гена становится придворным лакеем, невольно являясь участником и чуть ли не ключевым персонажем в решении всех подковерных игр и страстей обитателей усадьбы.

Режиссер — Владимир Панков

Этот спектакль был поставлен студией "Саундрама" и долгое время шел на сцене "Гоголь-центра". Все работы этой команды, даже драматические спектакли, отталкиваются в первую очередь от музыки. Но это не мюзиклы или оперы: в их проектах смешиваются самые разные направления современного искусства. В основе этого спектакля — одноименная пьеса современного драматурга Елены Исаевой. Действие происходит в середине 80-х годов — железный занавес только спал, и люди кинулись слушать зарубежные группы в духе Pink Floyd, The Beatles или Led Zeppelin.

Гаркалин сыграл в постановке одну из ведущих ролей — слесаря Генку. Его напарником был Владимир Меньшов, которому досталась также одна из главных партий австралийца Сашки, давнего друга Генки.

Режиссер — Дмитрий Крымов

Спектакль по "Темным аллеям" Бунина шел в 2011 году в Школе драматического искусства в Москве. Режиссер Дмитрий Крымов говорит, что это фантазия по Бунину на тему любви. Семеро мужчин на сцене представляют собой собирательный образ персонажа из рассказов писателя. Они, как правило, одержимы безумной, а следовательно, и губительной страстью к женщине.

Самому Гаркалину такой подход режиссера нравился. Он говорил, что самое главное в постановке спектакля — отойти от клиширования, потому что подобное мышление — мертвое. "Это удивительно — так раскрыть тему мужского и женского, с такой неожиданной стороны... Это как взрыв", — говорил он.

Режиссер — Дмитрий Крымов

Этот спектакль 2012 года также шел в Школе драматического искусства в рамках Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова. Как говорят сами создатели, это не Шекспир, и чтобы это подчеркнуть, они даже приписали "Как вам это понравится". Из самой пьесы английского драматурга взят только финал, где непрофессиональные артисты-ремесленники ставят свой спектакль.

В постановке смешалось все — элементы цирка, акробатические номера, ростовые куклы, дрессированный джек-рассел-терьер, артисты детского балета и так далее. Валерию Гаркалину досталась роль самого Шекспира. Его задачей было помогать артистам: то текст подсказать, то позвать кого-то, реквизит подать или начать объяснять зрителям тайные смыслы постановки.

Режиссер — Роман Мадянов

В основе спектакля комедийная пьеса Островского "Правда — хорошо, а счастье — лучше". Это история любви внучки богатой замоскворецкой купчихи и бедного приказчика. Девушку насильно выдают замуж за генерала, родня строит козни против ее возлюбленного, отправляя того в тюрьму. Но в итоге настоящая любовь победит и все будут счастливы.

Пьеса русского классика в постановке Романа Мадянова, который исполнил там и главную роль, решена довольно традиционно. У героев аутентичные костюмы, и декорации отвечают эпохе, в которой происходит действие. Актерский же дуэт Мадянова и Гаркалина неоднократно отмечался критиками и любим публикой.

Кадрия Садыкова