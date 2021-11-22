Издательство АСТ выпустит поэтический сборник Петра Мамонова

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Поэтический сборник Петра Мамонова "На плотной земле" с предисловием его супруги Ольги выйдет в конце ноября в издательстве АСТ. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в издательстве.

"Материалы для книги были переданы в издательство Ольгой Ивановной Мамоновой, с которой ведется активная работа по обнародованию и популяризации творческого наследия Петра Мамонтова", - рассказали в АСТ.

Сборник включает две книги, в первую вошли стихи, написанные Мамоновым с ранней юности и до 2017 года, во вторую - произведения с 2018 года.

Петр Мамонов, в первую очередь, стал известен как рок-музыкант: в 1982 году вместе с младшим братом Алексеем Бортничуком он основал группу "Звуки Му", также занимался сольной карьерой. В феврале 2015 года было объявлено, что Мамонов собрал коллектив, получивший название "Совершенно новые Звуки Му". Помимо музыкального творчества, Мамонов известен работами в театре и кино, сыграл в фильмах "Игла" (1988), "Такси-блюз" (1990), "Нога" (1991), "Время печали еще не пришло" (1995), "Остров" (2006), "Царь" (2009), "Игла Remix" (2010), "Шапито-шоу" (2011), "Иерей-сан" (2015) и других.

"Сегодня как никогда очевидно, что творческому наследию Петра Мамонова уготовано место не только на страницах рок-энциклопедий. Оно пополнило общую сокровищницу отечественной культуры, став еще одной вечной историей - историей большой жизни в большом искусстве, - подчеркнули в издательстве. - Собранные в книге "На плотной земле" образцы поэтического наследия Петра Мамонова приближают читателя к этой истории, а значит, и к разгадке феномена его незаурядной личности".

Мамонов умер 15 июля 2021 года в возрасте 70 лет.