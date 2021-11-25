Писатель Николай Свечин стал лауреатом премии "Русский Детектив"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Писатель Николай Свечин назван лауреатом премии "Русский Детектив" в номинациях "Преступление и наказание: детектив года" и "Автор года". Имена победителей названы на пресс-конференции в ТАСС в четверг.

"Премия, к моему восторгу и счастью, набирает обороты. Авторы достойные, книги прекрасны. Очень благодарна премии и жюри за то, что я прочитала все эти книги", - сказала председатель жюри, писатель Татьяна Устинова.

Свечин удостоен премии за роман "Взаперти" - "за оригинальное повествование, которое захватывает с первых страниц". "Каждый из детективов очень узнаваем: сразу можно представить, кем они написаны. Ты узнаешь текст Марининой, Донцовой и Свечина. "Взаперти" - классический ретродетектив и в каком-то смысле образец жанра. У него есть своя ниша и свое лицо", - отметил член жюри Вячеслав Суриков.

Также Свечин назван победителем в категории "Автор года" за произведение "Кубанский огонь", повествующее об эпохе развития нефтедобычи в России.

В номинации "За вклад в развитие детективного жанра" лауреатом стала автор детективных и исторических романов Полина Дашкова. Ее книги переведены на немецкий, французский, китайский, датский, испанский, польский и венгерский языки и изданы тиражом свыше 10 млн. экземпляров. Среди самых популярных - "Херувим", "Источник счастья", "Соотношение сил", "Горлов тупик".

Другие победители

В номинации "Открытие года" лауреатом назван Александр Руж ("Зов Полярной звезды"), а победителем в категории "Дебют года" - Владимир Евменов ("Охота на вепря"). В номинации "Детский детектив" награду завоевала Юлия Венедиктова и ее "Детектив Фырка и дело о куриных ножках".

"В нише литературы для детей мало новых книг на младшую аудиторию в стиле Успенского. Эта книга, как солнышко на ладошке - очень светлая, написана современным детским языком. Настоящий детектив, с хорошим смыслом и добрым подтекстом. Увлекательная книга для детей и взрослых, пробуждает лучшие чувства и помогает сделать правильный выбор", - отметила член жюри премии Елена Абрамова.

В номинации "Иностранный детектив" победа у Эва Гарсиа Саэнс де Уртури - роман "Жало Белого города" - "за национальный колорит баскской Испании и захватывающий сюжет с первобытным преступлением".

"Интересный детектив - это когда начинаешь читать, открыл первую страницу и уже не остановиться. Своей атмосферой погружает в место происходящих событий, становишься наблюдателем, легко входишь в комнату, тебе хочется все узнать, а у тебя есть свои мысли, предположения. Интересно, атмосферно", - отметил писатель Вячеслав Прах.

Также премией отмечены кинопроекты. В основной номинации "Лучший фильм в жанре детектив" победил "Майор Гром: Чумной Доктор" как "высококачественный отечественный фильм, который вернул молодежь в кинотеатры".

Премия создана в 2020 году с целью поощрения деятелей литературы и кино за их достижения и вклад в развитие детективного жанра. Лауреатами первого сезона премии стали Татьяна Полякова, Андрей Константинов, Александра Маринина, Вячеслав Прах и другие.