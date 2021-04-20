Убийца — садовник! Как родился и развивался детектив

В 1841 году 20 апреля свет увидел, как считается, первый в мире детектив "Убийство на улице Морг" Эдгара По. Этот рассказ вдохновил многих писателей

Загадки и тайны — это то, что всегда удерживает внимание читателей. Любовь и интерес ко всему неизвестному человек пронес через всю историю своего существования, а непостижимая истина часто становится в центре главных произведений искусства. Так что нет ничего удивительного в том, что детектив — один из самых популярных жанров в литературе еще с середины XIX века. Все началось с рассказа "Убийство на улице Морг" Эдгара По — главный безымянный герой становится свидетелем того, как некий Огюст Дюпен, который любит психоанализ и ночные прогулки, с помощью ряда умозаключений раскрывает убийство мадам Л’Эспанэ. В дальнейшем это произведение станет культовым как для всей литературы, так и для жанра детектива в частности: ведь даже по этому краткому описанию сюжета можно увидеть главные черты, которые позже позаимствуют многие авторы. Сыщик и его друг Именно По был тем человеком, который придумал, собрал и представил своим читателям образ сыщика-любителя — независимого, задумчивого, умеющего анализировать и делать сложные умозаключения. Писатель стал первым, кому удалось соединить мистическую атмосферу с сухим анализом. Несмотря на то что все произведение окутано флером загадки, оно очень реалистично: По очень правдоподобно описывает нам детали, уделяя им огромное внимание (например, рассказывает, в каком виде находилось место преступления).

Описание Эдгар По © AP Photo

Эдгар По подарил нам столь любимый всеми тандем — гениальный сыщик, отвергнутый обществом, одиночка, типичный романтический герой, который предпочитает уединение, и его напарник, который становится рассказчиком, попутно восхищаясь и удивляясь своему другу. Несмотря на то что у Дюпена появляется человек, с которым теперь он может разделить свои внутренние переживания, он все равно очень замкнут и предпочитает молча анализировать всех окружающих, наблюдая за их поведением. Кроме того, у Дюпена есть и другая важная черта, которая позже тоже станет типичной для таких героев, — у них отсутствует меркантильность. Для него такие расследования — хобби, он делает это потому, что ему хочется и нравится, такая работа его мозга и сознания, анализирование и разгадывание сложных загадок приносит ему безумное удовольствие, вот почему он всегда отказывается от денежного вознаграждения. Его это просто не интересует. Криминалистика и Шерлок Холмс "Убийство на улице Морг" появилось в эпоху американского романтизма, и само настроение общества способствовало рождению этого жанра и его расцвету. В то время, когда автор работал над этим рассказом, он наблюдал стремительный процесс урбанизации и проблемы, с которыми столкнулось общество, главной из которых и была как раз городская преступность. Для решения таких вопросов в Англии, например, появилась первая централизованная общенациональная система полиции, все, что касалось криминала, всегда занимало первые полосы газет и безумно увлекало общественность. Вспомните хотя бы нашумевшее дело Джека-потрошителя, который держал в страхе весь Лондон. Рождение детективной истории — грубой, жесткой, рассудительной — кажется, было довольно закономерным процессом, учитывая то, что именно в этот момент как раз и развиваются идеи эмпиризма и рационализма в философии. Надо сказать, что разные черты детектива были и раньше, просто это больше касалось религиозной литературы и носило поучительный характер. Теперь же, когда развивается позитивизм, происходит замещение религиозного осмысления мира научным, истории, где одно вполне логично тянет за собой другое, привлекают внимание. Потому и развивается жанр стремительно, причем не только углубляясь в приемах, но и расширяя свои границы. Детективы любила самая разношерстная аудитория, как интеллектуалы, так и обычные читатели. Развитие криминалистической науки тоже отразилось на детективе, жанр вбирал в себя все последние открытия в этой сфере. Появлялись разные системы идентификации — фотороботы, отпечатки пальцев, научились отличать кровь человека от крови животных (помните, с чего начинается наше знакомство с Шерлоком Холмсом? "Нашел, нашел, — ликующе крикнул он, бросившись к нам с пробиркой в руках. — Я нашел наконец реактив, который осаждается только гемоглобином и ничем другим!").

Описание Артур Конан Дойль © Hulton Archive/Getty Images

Одним из самых популярных и любимых читателями всей планеты детективов стал, конечно, Шерлок Холмс Артура Конан Дойля. У него, кстати, и начинают появляться самые разные достижения науки, даже фотография. Рассказы и повести были безумно популярны среди читателей, они постоянно слали автору благодарственные письма, выражая свой восторг и любовь, среди поклонников Холмса были даже члены королевской семьи. Когда автор решил завершить приключение сыщика его гибелью во время схватки с главным антагонистом профессором Мориарти, возмущению читателей не было предела. Тогда писателю пришлось вернуть любимого героя на страницах следующей истории. А количество экранизаций и вечных обращений к этим классическим персонажам в современном мире только подтверждает, что любовь к Шерлоку Холмсу не угаснет никогда. Между прочим, сам Артур Конан Дойль полагал, что детективы, в частности и истории о Шерлоке Холмсе, это легкое чтиво, и не разделял восторга своей аудитории: он считал, что у него есть и более важные, серьезные произведения, на которые следует обращать внимание, и уж совершенно точно не хотел оставаться в истории лишь как автор Шерлока Холмса. Как бы там ни было, широкому читателю очень уж полюбился такой жанр, и сейчас на книжных полках вы можете найти роман на любой вкус — но будет ли это детективом в настоящем смысле этого слова? ХХ век и полицейский детектив В ХХ веке детектив вышел далеко за рамки историй, которые нам рассказывали родоначальники жанра, появился иронический детектив (скорее абсурдистское произведение, где очень много комических элементов, причинно-следственные связи могут работать в обратную, нелогичную сторону, главными героями обычно бывают женщины, которые оказались в сложной жизненной ситуации); психологический детектив (где очень-очень подробно разбирают внутренний мир героев, их мотивы, таким прародителем отчасти является "Преступление и наказание" Федора Достоевского); исторический детектив (действие происходит в прошлом, или расследуется преступление, связанное с какими-то значимыми историческими событиями); шпионский детектив (где все связано с действиями шпионов, разведчиков, очень много слежек, диверсий); полицейский детектив (главные герои тут — профессионалы или группа, очень много описания рутины работы подразделения) и множество других направлений.

Кстати, именно в середине ХХ века в детективе появилась тенденция подробно описывать работу полиции. Это направление стало одним из самых реалистичных, большое внимание в таких книгах уделяется описанию жизни стражей правопорядка, как устроен процесс раскрытия преступлений, а вот сюжет, наоборот, упрощается. На смену убийствам в классическом детективе приходят, например, ограбления, мошенничества. Писатели старались создать образ сыщика, который бы отличался от Шерлока Холмса, старались отойти от привязки к гениальному аналитическому уму. Так, например, можно встретить и сыщика-экстрасенса, слепого сыщика, журналиста, который волею судьбы оказывается вовлечен в криминальные события, и многих других. Книга-головоломка и что почитать Со временем в детективном жанре начали усматривать его упадок. Конечно, связано это в первую очередь с большой вовлеченностью широкой аудитории. Детективы были на любой вкус и цвет, их читали все, а значит, если молодому писателю хотелось бы большой популярности, то можно было попробовать себя в этой области. По сравнению с классическим детективным романом в таких книгах мало уделяли внимания интеллектуальной составляющей произведения, авторы предпочитали заниматься тем, что коммерчески выгодно для них. Например, главный герой вместо построения логических рассуждений погружен в собственные эмоциональные переживания, а мир такого произведения, который в принципе должен подчиняться рациональным правилам бытия, может быть совершенно абсурдным и незакономерным. Но не стоит относиться к детективу пренебрежительно и ограничивать этот жанр лишь историями в мягких обложках, которыми зачитываются пассажиры дачных электричек. Станьте настоящим сыщиком и обратите свое внимание туда, куда еще никогда не заглядывали. Например, почитайте работы Хеннинга Манкеля, шведского писателя, который создал серию романов о Курте Валландере. Один из самых ярких — "На шаг сзади". Главный герой расследует убийства молодых людей, которые с самого начала ни ему, ни читателю никак не удается связать (все же знают, что у серийных убийц есть мотивы и "любимые" жертвы). Тут же у погибших нет абсолютно ничего общего, кроме того, что они все были молоды. И полиция, во главе с главным протагонистом, гонится за ним, но все время будто отстает на один малюсенький шаг.

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