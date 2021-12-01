МХАТ им. М. Горького вернет в репертуар золотую коллекцию своих спектаклей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московский художественный академический театр (МХАТ) имени М. Горького вернет в репертуар золотую коллекцию - спектакли, являющиеся "лицом театра". Об этом в среду заявил генеральный директор театра Владимир Кехман в интервью телеканалу " Россия-24 ".

В музей, театр, на концерт — за счет государства. Что такое Пушкинская карта

"Первое и самое важное - это золотая коллекция театра, который называется МХАТ. Я не говорю, что мы восстановим все спектакли, - сказал он. - Мы восстановим те спектакли, которые действительно являются лицом этого театра, такие как "Васса Железнова", "Гамлет", <...> "Вишневый сад" и "Белая гвардия".

К "золотой коллекции" гендиректор также отнес спектакль "Три сестры", который идет и сейчас, но требует "возвращения в исходящее положение". "Это спектакли, которые будут идти в постоянном репертуаре. Это спектакли этого театра", - убежден Кехман.

"Мы начали зарабатывать", - сказал Кехман, отвечая на вопрос, насколько изменилась "плачевная ситуация" театра с момента вступления гендиректора в должность. По его словам, первые два спектакля "Женщины Есенина" уже полностью проданы, а на декабрь дополнительно поставлено еще пять спектаклей. "Я рискую [утверждать], но я чувствую, что интерес к театру начинает расти просто невероятно", - подчеркнул глава МХАТ.

Детский репертуар

Кехман отметил важность детского репертуара, который будет создаваться без остановки даже в период закрытия театра на ремонт. "Я надеюсь, что за два будущих года мы сделаем лучшую коллекцию детских спектаклей Москвы", - подчеркнул он.

"Это будет особое положение для "Пушкинской карты", потому что для меня это самый главный проект этой страны, - обратил внимание Кехман. - Тот контент, который мы делали последние шесть лет, оказался невероятно востребованным".

Гендиректор отметил, что пока не может с точностью перечислить спектакли, которые будут доступны для "Пушкинской карты", поскольку репертуар еще формируется. "До конца декабря мы это обязательно объявим", - подчеркнул он.