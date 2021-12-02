"Детка, еще один раз". Как Бритни Спирс боролась со всем миром

Сегодня иконе поп-музыки исполняется 40 лет, и странно представить, что она, молодая, талантливая, красивая и богатая, последние десять с лишним лет находилась под опекой своего отца: она могла работать, пополняя свой счет миллионами долларов, но не могла сходить в салон красоты или встретиться с друзьями. Хотя, казалось бы, еще вчера она была самой успешной в мире певицей

Бритни Спирс, пожалуй, одно из главных воплощений поп-музыки нулевых. На нее мечтали быть похожи девушки со всего мира, многие звезды копировали ее стиль, а образ соседской девчонки, который она умело сочетала с имиджем роковой красотки, зацепил слушателей со всей планеты. Всю ее сознательную жизнь к ней было приковано огромное внимание, каждый шаг ее, тогда еще не совсем зрелой и полностью осознающей свою ответственность перед самой собой и аудиторией девушки, обсуждался общественностью. Так что кроме непростого детства Бритни досталась непростая юность, а сейчас уже и зрелость. Как-то в интервью Бритни сказала, что день, когда ее родители развелись, стал одним из самых счастливых в ее жизни. Мама и папа девушки не ладили и должны были разойтись еще раньше. Но несмотря на это, все ее детство будто было сосредоточено на том, чтобы она стала звездой. Может показаться, что родители просто поддерживали интерес дочери к музыке, пению. Но, увы, как уже рассказывали многие участники пресловутого "Клуба Микки-Мауса" (откуда в свое время выпорхнули и Спирс, и Кристина Агилера, и Джастин Тимберлейк, и Райан Гослинг), съемки, графики, требования совсем не были рассчитаны на восьмилетних детей. Как бы там ни было, Бритни любила выступать, занималась художественной гимнастикой, мечтала о карьере певицы и в 1994 году отправила свой первый демодиск на студию Jive Records. Вскоре лейбл подписал с девушкой контракт, Спирс начала работать с продюсером Максом Мартином (Backstreet Boys и 'N Sync), который как раз и предложил записать Бритни Baby One More Time — ее первый хит.

' YouTube / Britney Spears'

Там много всего важного "первого" случилось с Бритни сразу — и контракт, и хит, и даже большой тур на разогреве у безумно популярных тогда Backstreet Boys. Она, молодая и красивая, точно наслаждалась лучами славы, но никак не рассчитывала, что успех обрушится на нее такой ударной волной. В 1999 году вышла пластинка Baby One More Time — один из главных поп-альбомов планеты. Это была запись, полная настоящих махровых поп-песен, с простыми и легкомысленными текстами, с популярными тогда ритмами и электронными инструментами, с типичными для жанра бэками и простыми припевами, которые тут же подхватывали все кругом, начиная подпевать. Критики тогда были в замешательстве: с одной стороны, весь альбом был полон хитов, но с другой — там не было ничего особенно. Да, у Бритни был необычный, уникальный тембр, ну и что? Мы ведь не можем петь дифирамбы каждой девочке, умеющей хорошо петь.

Пожалуй, Baby One More Time — это такая пластинка, которую надо оценивать сейчас, спустя 20 лет. Вместе с ней Бритни поставила несколько рекордов, дебютировала на первой строчке главного чарта Billboard, продав 121 тыс. копий альбома, став таким образом первой несовершеннолетней певицей в истории, занимающей эту позицию. Она продала больше 37 млн копий по всему мира, попала в Книгу рекордов Гиннесса, возродила тин-поп и уверенно начала путь к статусу одной из самых коммерчески успешных звезд планеты.

Пожалуй, Бритни в то время действительно была безумно счастливой и полной любви, встречалась с Джастином Тимберлейком и стойко принимала всякие некрасивые выпады от прессы

И никто не планировал останавливаться, даже брать тайм-аут. Сразу после концертов и туров Бритни начинает записывать свою вторую пластинку — легендарный грэмминосный Oops!.. I Did It Again вышел в 2000 году. Чтобы полностью понять, как сильно изменилась Спирс, посмотрите клип на заглавную песню несколько раз — просто посмотрите на эту хореографию, где каждое движение было специально придумано для каждого момента этой песни. Если может танец быть хитом, как песни, то вот, это он.

Критики хоть и теплее принимали вторую пластинку Бритни, но все еще негодовали из-за ее популярности. Этот альбом они называли "наркомузыкой" — ее песни проникают в ваш мозг, и оттуда их уже никак не вытащить. Хотя, конечно, все замечали похожесть и двух работ, и двух главных треков, повторяющих друг друга, словно братья-близнецы. Несмотря на все эти минусы, которые видят иногда только критики, которые вечно недовольны тем, что никто ничего не делает прогрессивного и необычного, альбом разошелся огромным тиражом и зазвучал из каждого утюга, принося Бритни миллионы и миллионы долларов.

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Дальше — больше. Бритни продолжает записывать хит за хитом, сниматься в рекламе, давать концерты, сотрудничает с Pepsi. В 2001 году она выпускает альбом Britney и расстается с Джастином, с которым встречалась в течение четырех лет (артист, кстати, кажется, переживал больше самой Бритни, даже написал несколько песен о ней, в том числе и знаменитую Cry Me A River). Позже, спустя лет 20, многие знакомые и близкие к Бритни люди будут рассказывать, как она пыталась угодить всем и близко к сердцу принимала все свои неудачи: например, когда не становилась "артистом года", не брала статуэтку Grammy или читала очередной недовольный отзыв критиков. Еще вчера она была простым ребенком, и, конечно, для нее было важно радовать своих родителей. На нее оказывалось колоссальное давление, поэтому неудивительно, что иногда у нее случались странные срывы: например, как-то она убежала в Лас-Вегас, где вышла замуж за друга детства (правда, их счастливая супружеская жизнь продлилась всего 55 часов, а сама Спирс позже скажет, что совершенно не отдавала отчет в своих действиях).

' YouTube / Britney Spears'

Кроме того, после каждой откровенной фотосессии общественность обвиняла Бритни в пластических операциях. Певица рассказывала, что в начале своей карьеры боролась с низкой самооценкой, потому каждое необоснованное высказывание о внешности больно ранило девушку и она часто проводила одинокие вечера в слезах. Да, несмотря на шумиху вокруг, она чувствовала себя очень одинокой. Это часто бывает с молодыми звездами — вспомните ту же икону современной музыки Билли Айлиш, которая, несмотря на все соцсети и безумно искренне любящую ее аудиторию, чувствует себя непонятой и покинутой. Но Билли хотя бы работает у себя дома, вместе со своим братом, сидя на кровати, в окружении родных, собак. А Бритни уже вовсю крутилась в мире большого шоу-бизнеса, где для многих она была лишь курицей, несущей золотые яйца, а продюсеры переживали, что нужно выжать из артистки максимум, пока она еще молода. В фильме Framing Britney Spears есть много архивных кадров, которые показывают, как алчные люди могут пользоваться хрупкостью девушки и тем, что она не слишком опытна, но слишком уязвима.

В 2003 году выходит альбом In The Zone, и тут Бритни, в отличие от своих предыдущих пластинок, стала соавтором в целых восьми песнях. Me Against My Music, записанная вместе с Мадонной, сразу же стала хитом, взлетев на первый строчки хит-парадов, как и Toxic — одна из самых знаменитых поп-песен вселенной. Именно за эту композицию Бритни получила свою первую Grammy в номинации "Лучшая танцевальная запись" и наконец удовлетворила критиков, которые не смогли остаться равнодушными к такому стильному электропопу.

' YouTube / Britney Spears'

Ну а дальше за стремительным взлетом последовал стремительный крах. Давление со стороны прессы и общественности, разлад с мужем (Бритни вышла за Кевина Федерлайна, одного из своих танцоров, в 2004 году и родила от него двоих детей), лишение родительских прав, проблемы с веществами — все это не могло пройти просто так. Особенно учитывая, что каждая трагедия девушки документировалась и обсуждалась в прессе и на ТВ. В 2006 году Бритни пережила нервный срыв — ее любимая тетя умерла от рака, а сама девушка (в знак солидарности, что ли) побрила голову налысо.

В 2008 году поп-звезда оказалась в стенах психиатрической лечебницы, а полное опекунство над ней взял ее отец. Который и контролировал каждый шаг, все счета и все решения Бритни в течение 13 лет

Освободительное движение #freeBritney ("свободу Бритни") развернулось на просторах Сети. Фанаты певицы заметили подозрительную активность на страницах в соцсетях певицы и решили, что опекуны — а именно ее отец Джейми Спирс — сильно ограничивают Бритни: например, она не может совершать крупные покупки, водить машину, нанять адвоката, а позже в одном из интервью она скажет, что даже не может выйти снова замуж и родить ребенка. Но, несмотря на все это, она продолжала выступать, записывать альбомы, общаться со СМИ, даже стала судьей на шоу X Factor, правда, все это — под пристальным вниманием ее опекунов.

' YouTube / Sky TV'