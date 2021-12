"Детка, еще один раз". Как Бритни Спирс боролась со всем миром

Как бы там ни было, Бритни любила выступать, занималась художественной гимнастикой, мечтала о карьере певицы и в 1994 году отправила свой первый демодиск на студию Jive Records. Вскоре лейбл подписал с девушкой контракт, Спирс начала работать с продюсером Максом Мартином (Backstreet Boys и 'N Sync), который как раз и предложил записать Бритни Baby One More Time — ее первый хит.

Там много всего важного "первого" случилось с Бритни сразу — и контракт, и хит, и даже большой тур на разогреве у безумно популярных тогда Backstreet Boys. Она, молодая и красивая, точно наслаждалась лучами славы, но никак не рассчитывала, что успех обрушится на нее такой ударной волной. В 1999 году вышла пластинка Baby One More Time — один из главных поп-альбомов планеты.

Пожалуй, Baby One More Time — это такая пластинка, которую надо оценивать сейчас, спустя 20 лет. Вместе с ней Бритни поставила несколько рекордов, дебютировала на первой строчке главного чарта Billboard, продав 121 тыс. копий альбома, став таким образом первой несовершеннолетней певицей в истории, занимающей эту позицию. Она продала больше 37 млн копий по всему мира, попала в Книгу рекордов Гиннесса, возродила тин-поп и уверенно начала путь к статусу одной из самых коммерчески успешных звезд планеты.

И никто не планировал останавливаться, даже брать тайм-аут. Сразу после концертов и туров Бритни начинает записывать свою вторую пластинку — легендарный грэмминосный Oops!.. I Did It Again вышел в 2000 году. Чтобы полностью понять, как сильно изменилась Спирс, посмотрите клип на заглавную песню несколько раз — просто посмотрите на эту хореографию, где каждое движение было специально придумано для каждого момента этой песни. Если может танец быть хитом, как песни, то вот, это он.

В 2003 году выходит альбом In The Zone, и тут Бритни, в отличие от своих предыдущих пластинок, стала соавтором в целых восьми песнях. Me Against My Music, записанная вместе с Мадонной, сразу же стала хитом, взлетев на первый строчки хит-парадов, как и Toxic — одна из самых знаменитых поп-песен вселенной. Именно за эту композицию Бритни получила свою первую Grammy в номинации "Лучшая танцевальная запись" и наконец удовлетворила критиков, которые не смогли остаться равнодушными к такому стильному электропопу.