Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Нины Ургант

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Нина Ургант нашла свой неповторимый путь в искусстве, а фильмы с ее участием обогатили золотой фонд отечественного кинематографа, говорится в телеграмме соболезнования министра культуры РФ Ольги Любимовой по поводу смерти актрисы.

Нина Ургант умерла в пятницу на 93-м году жизни.

"Уникальный талант, преданность избранному делу и обаяние позволили Нине Николаевне найти свой неповторимый путь в искусстве. Ее сценические работы интересны, самобытны и узнаваемы, а фильмы обогатили золотой фонд отечественного кинематографа", - приводит пресс-служба Минкультуры слова министра. Она отметила, что уход Ургант стал огромной потерей, но добрая память о ней сохранится в профессиональном сообществе и сердцах людей, знающих и любящих ее творчество.

Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луге Ленинградской области. В 1953 году окончила Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского. Играла в Ярославском академическом драматическом театре им. Ф. Волкова, в Ленинградском театре им. Ленинского Комсомола. В 1962 году она перешла в Ленинградский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина, где сразу заняла ведущее положение в труппе.

Ургант была удостоена многих наград, в 2006 году получила орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, в 2013 году удостоена Российской национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.