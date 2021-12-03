Церемонию премии "Звезда театрала" посвятят Нине Ургант и умершим в 2021 году артистам

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Церемония вручения премии "Звезда театрала" в Театре имени Евгения Вахтангова в Москве будет посвящена ушедшим в этом году из жизни артистам, в том числе актрисе Нине Ургант, которая была объявлена лауреатом этой премии в почетной номинации "Легенда сцены", сообщил ТАСС в пятницу президент премии, главный редактор журнала "Театрал" Валерий Яков.

"Известие об уходе Нины Николаевны для нас стало полной неожиданностью. Мы все в шоке. Но во всех случаях мы будем не просто проводить церемонию, мы начнем с минуты молчания. Мы, конечно, скажем все слова, которые хотели сказать. Мы обязательно вручим награду. Мы связывались с театром, и нам обещали, что кто-то от труппы приедет и будет на церемонии. Я уверен, зал будет стоя аплодировать, как это принято в театральной среде в такие печальные дни. Церемония будет в общем посвящена памяти Нины Николаевны, памяти замечательных актеров театра, кино, музыкантов, драматургов, которые в этом году ушли", - сказал собеседник агентства.

Ранее премия зрительских симпатий "Звезда театрала - 2021" определила лауреатов в номинации "Легенда сцены", которыми стали хореограф Юрий Григорович, режиссер Алексей Бородин, актрисы Лия Ахеджакова и Нина Ургант.

Как отметил Яков, каждый год на церемонии показывают видеоролик о тех, кого не стало в минувшем году, и два последних года этот ролик удручающее велик, такого не было за все 14 лет существования премии. "Никогда не было такого звездопада, как в эти два года", - заявил он.

Яков с сожалением отметил, что это не первый случай, когда лауреат премии в номинации "Легенда сцены" уходит из жизни, не успев получить награду. "К сожалению, у нас это уже не впервые. В 2013 году буквально в ночь перед церемонией ушел [народный артист СССР] Юрий Васильевич Яковлев, с которым мы дня за два до церемонии разговаривали по телефону, он был бодр. Мы его ожидали, но его не стало. Мы ничего не отменяли, церемонию посвятили его памяти. На сцену вышел [худрук Театра им. Вахтангова] Римас Владимирович Туминас, который сказал потрясающие слова о Юрии Васильевиче. Церемония прошла на очень высокой, эмоциональной, радостной волне. Именно такой и должна быть память об этих великих людях: не в печали, не в тоске, а на высокой, эмоциональной и радостной волне. Как они жили и творили, так мы должны о них и помнить", - сказал президент премии.

Он также напомнил, что в прошлом году незадолго до церемонии не стало легенды сцены Романа Виктюка. "Пришли его артисты, которые вышли на сцену, получали награду. И на них с экранов смотрел Роман Виктюк. В общем его дело продолжалось, и зал ему аплодировал", - добавил Яков.

О церемонии

Торжественная церемония вручения премии "Звезда театрала", которая станет 14-й по счету, состоится 6 декабря в Театре имени Вахтангова. Режиссером церемонии выступит Алексей Франдетти, а ведущими станут популярные актеры театра и кино Нонна Гришаева и Александр Олешко.

"Звезда театрала" учреждена в 2008 году, это единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Ее лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри - многотысячная зрительская аудитория по всему миру. "Звезда театрала" проводится с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.

Народная артистка РСФСР Нина Ургант умерла в пятницу на 93-м году жизни.