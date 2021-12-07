Drake отказался от номинаций на Grammy

ТАСС, 7 декабря. Канадский рэпер Обри Дрейк Грэм, выступающий под сценическим псевдонимом Drake, обратился к Национальной академии искусства и техники грамзаписи с просьбой убрать его из списка номинантов на музыкальную премию Grammy. Об этом сообщил в понедельник журнал Variety со ссылкой на представителя академии.

Как пишет журнал, исполнитель был в числе претендентов на выдвижение в номинации "За лучший рэп-альбом" за Certified Lover Boy и в номинации "За лучшее рэп-исполнение" за песню Way 2 Sexy. Согласно данным, представленным на сайте премии, Национальная академия уже удалила его имя из списка номинантов.

Представители рэпера отказались от комментариев.

Как отмечает Variety, у исполнителя были спорные отношения с организаторами премии. Год назад он призвал заменить Grammy чем-то новым, после того как в 2021 году его друг певец Эйбел Макконен Тесфайе, выступающий под псевдонимом Weeknd, оказался без номинаций.

64-я церемония награждения победителей премии Grammy пройдет в Лос-Анджелесе 31 января 2022 года. Всего музыканты будут соревноваться в 85 номинациях, в том числе в двух новых - "Лучшее мировое музыкальное выступление" в мировой музыке и "Лучший городской альбом" для латиноамериканских исполнителей.